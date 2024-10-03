МВД России подтвердило задержание подозреваемого в похищении трех кенгуру из зоопарков в Ярославле и Калужской области. Официальный представитель ведомства Ирина Волк опубликовала видео его допроса.

Мужчину задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. При нем была сумка с одним из кенгурят, похищенных в калужском зоопарке, второй детеныш погиб, сообщила Волк. Оперативники устанавливают, где находится третий кенгуру, украденный в Ярославле.

Изъятый кенгуренок находится на передержке в ярославском зоопарке, ему оказали ветеринарную помощь, добавила представитель МВД. Возбуждены уголовные дела о краже (ч. 2 ст. 158 УК). Решается вопрос о передаче найденного детеныша обратно в парк птиц «Воробьи», сообщили 76.ru в пресс-службе ярославского зоопарка

«Малышу ничего не угрожает, он окружен вниманием и заботой наших специалистов. Его состояние удовлетворительное, он находится под постоянным ветеринарным контролем», ― рассказали в зоопарке.

Что известно о задержанном

По данным телеграм-каналов, задержанный ― 31-летний Иван Некрасов. На допросе он заявил, что хотел обменять кенгурят на редкую обезьяну у частника в Подмосковье, пишет 112. Одного из кенгуру мужчина «случайно убил». Как сообщает Baza, погибшее животное было похищено из парка птиц «Воробьи» в Калужской области. Еще одного кенгуру Некрасов успел продать в Москве, утверждает Shot.

112 называет задержанного «опытным вором-форточником», который пользовался своим небольшим ростом и проникал в квартиры через окна. По данным Shot, его задерживали в 2017 году, но он смог сбежать от конвоиров. В 2019 году мужчину приговорили к условному сроку и объявили в федеральный розыск по статье о краже с проникновением в жилище.

Некрасов жил при церкви в селе Тарногский Городок в Вологодской области, пишет Shot. Местные жители утверждают, что он «всегда был одиночкой и странно себя вел». В 2020 году Некрасов пришел в отдел полиции с крокодилом и просил оформить разрешение на перевозку рептилии в Сочи. Крокодила изъяли и передали ветеринарам.

Похищение кенгуру

Фактов хищения животных было как минимум два, сообщили в МВД. 27 сентября из зоопарка в Заволжском районе Ярославля пропал кенгуренок Крош, а в ночь на 30 сентября двух шестимесячных кенгурят украли из парка птиц «Воробьи» в Калужской области.

Владелец парка Александр Белявский рассказал RTVI, что похититель срезал забор и забрал детенышей из сарая. Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в разговоре с RTVI предположил, что животных могли похитить с целью продажи на черном рынке или кто-то «захотел себе чучело кенгуру дома».