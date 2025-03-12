В российских учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) выросла «концентрация иностранцев», сообщил глава ФСИН Аркадий Гостев. Его слова передает РИА Новости.

По данным на 1 января 2025 года, в местах лишения свободы находятся 30 028 иностранцев. Из них 69,5% — выходцы из стран Средней Азии. Как отмечает Гостев, эти показатели свидетельствуют об увеличении рисков осложнения оперативной обстановки в учреждениях, включая чрезвычайные происшествия — побеги и захваты заложников.

Глава ФСИН подчеркнул, что ведомство приняло необходимые меры в этом направлении и акцентирует внимание на угрозах совершения преступлений «спецконтингентом».

В июне 2024 года в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. ТАСС со ссылкой на источник писал, что к захвату осужденные предположительно готовились несколько месяцев. За это время «кураторы» операции успели доставить им в изолятор оружие, флаги ИГИЛ* и средства связи.

В ходе штурма четверо преступников были убиты, двое выживших осудили на 20 и 23 года колонии. Освобожденные сотрудники СИЗО не пострадали, одному из них была оказана разовая медицинская помощь,

* Запрещенная в России террористическая организация