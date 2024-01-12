Еврокомиссия (ЕК) готова пойти на уступки и согласиться с некоторыми требованиями Венгрии, которые помогут преодолеть ее вето на выделение пакета помощи Украине в размере €50 млрд. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В числе уступок, на которые готова пойти ЕК, — предоставление премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возможности приостановить поддержку Киева в 2025 году, сообщили FT три проинформированных источника. По данным издания, в 2025-м ЕС может пересмотреть четырехлетний пакет поддержки, оценив, действительно ли Украина по-прежнему нуждается в финансировании и выполнила ли она требования для его получения. Это, как объясняет FT, дало бы Орбану шанс наложить вето на продолжение поставок в будущем.

Также в рамках потенциальной сделки Еврокомиссия готова к ежегодным проверкам помощи и введения положения об «экстренном торможении», согласно которому любая страна может выразить «серьезные опасения» по поводу выделения помощи Украине. При этом такая опция не дала бы Венгрии возможности объявить вето, указывает FT.

По словам высокопоставленного венгерского чиновника, пока неясно, будет ли достаточно этих пунктов для того, чтобы Орбан снял свое вето на выделение помощи Украине. «Но я говорю, скорее всего, да», — добавил он. Другой источник издания отметил, что представители Венгрии «настроены на переговоры».

Добавить пункт о пересмотре помощи впервые предложила сама Венгрия в октябре 2023 года, однако другие лидеры Евросоюза выступили против инициативы, сославшись на то, что она не дает Украине уверенности в финансовой поддержке. В то же время согласие на эти уступки рассматривается как более предпочтительный вариант по сравнению с альтернативными механизмами, которые требуют создания сложных структур в обход Венгрии, пишет FT.

Среди альтернативных вариантов разрешения сложившейся ситуации, фигурируют:

продление существующей схемы кредитования до 2023 года сроком до года,

привлечение общего долга, обеспеченного национальными гарантиями,

создание специального финансового механизма для выплаты грантов.

Вышеперечисленные способы могут быть реализованы без участия Венгрии, однако, как объясняет FT, все они более дорогостоящие и требуют большего количества времени для выделения помощи. Тем временем Киев настаивает на получении средств от ЕС не позднее марта, чтобы избежать дополнительной эмиссии гривны.

«В какой-то момент в марте станет сложнее», — объяснил представитель украинского правительства.

Венгрия против помощи Украине

15 декабря 2023 года Венгрия заблокировала четырехлетний пакет помощи Украине на €50 млрд. Глава Европейского совета Шарль Мишель утверждал, что Евросоюз вернется к обсуждению вопроса о выделении финансовой помощи Украине в январе 2024 года. Источники FT сообщали, что в ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы полноценно утвердить выделение пакета помощи Киеву.

Главный советник венгерского премьера Балаш Орбан заявлял о готовности Будапешта снять вето на выделение помощи Украине в обмен на разморозку €30 млрд для Венгрии. Выделение этой суммы ЕС заморозил в 2022 году, назвав в качестве причин проблемы с верховенством закона и коррупцией в стране. Для разблокировки всех €30 млрд Будапешту нужно выполнить несколько требований.

В конце декабря FT со ссылкой на источник писала, что Евросоюз разрабатывает резервный план по выделению Украине €20 млрд, который позволит обойти вето со стороны Венгрии. По данным источников газеты, страны-участницы ЕС могут взять на себя финансовые гарантии перед общим бюджетом ЕС, что даст ЕК возможность занять на рынках капиталов необходимую сумму для помощи Киеву. Преимущество такого плана заключается в том, что для его принятия не нужно одобрение от всех 27 стран-участниц ЕС, поясняла FT.