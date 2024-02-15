Венгрия заблокировала утверждение нового, 13-го пакета санкций Евросоюза против России, сообщила газета Financial Times (FT). По ее данным, причиной стало недовольство Будапешта мерами, направленными против китайских компаний.

ЕС планирует принять 13-й пакет санкций против Москвы к 24 февраля, к двухлетней годовщине со дня начала полномасштабных военных действий на Украине.

Как пишет FT, новый пакет санкций предусматривает ограничительные меры против почти 200 физических и юридических лиц из России, Китая и других стран, которые, как считается, «помогают военным усилиям Москвы».

«Венгры не согласились из-за китайских компаний [в планируемом санкционном списке]», — приводит FT слова неназванного чиновника.

Газета напоминает, что Венгрия и премьер-министр этой страны Виктор Орбан уже неоднократно «замедляли или ослабляли» меры ЕС, направленные против России или на оказание помощи Украине.

Еще один неназванный чиновник в беседе с изданием отметил, что посол Венгрии «попросил чуть больше времени для анализа содержания предложений» по санкциям. Пресс-секретарь посла Венгрии в ЕС не ответил на запрос газеты о комментариях.

Согласно FT, новый пакет санкций ЕС предусматривает среди прочего санкции против трех компаний из Китая и еще одной — из Индии. В случае, если пакет санкций будет одобрен, впервые от санкций ЕС против Москвы пострадает бизнес на материковом Китае и в Индии, говорится в статье.

Венгрия ранее уже неоднократно призывала к мирному урегулированию конфликта России и Украины. Виктор Орбан не раз выражал сомнения в шансах Киева «победить на поле боя». Он также отмечал, что у него «не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу». В июне 2023 года политик призывал предотвратить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое в тот период еще не началось.

Президент России Владимир Путин называл «ерундой» заявления о том, что у Орбана «пророссийские настроения». По словам Путина, Орбан — не «пророссийский» политик, а «провенгерский» политик, который «имеет мужество отстаивать интересы своего народа». Этого мужества многие политики в Европе лишены, считает Путин.