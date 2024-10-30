Россия и Украина при посредничестве Катара начали «предварительные обсуждения приостановки ударов по энергетической инфраструктуре друг друга», пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Идут очень ранние переговоры о возможном перезапуске чего-либо. Сейчас идут переговоры об энергетических объектах», — сказал дипломат, знакомый с ходом обсуждений.

Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что за последние недели Москвой и Киевом уже была сокращена частота атак на энергетическую инфраструктуру друг друга. По его словам, это произошло из-за договоренности между спецслужбами двух сторон.

Газета также пишет, что Катар начал выступать посредником в этих переговорах в июне после того, как президент Украины Владимир Зеленский провел мирный саммит в Швейцарии.

О том, что Москва и Киев при катарском посредничестве обсуждали начало переговоров о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре в августе сообщала The Washington Post. По данным издания, речь шла об украинских электростанциях и нефтяной промышленности России.

В офисе президента Украины в разговоре с WP заявили, что переговоры в Катаре планировались, но сроки их проведения были перенесены в связи с «ситуацией на Ближнем Востоке».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже заявила, что Москва и Киев не вели и не ведут каких-либо переговоров, а вторжение ВСУ в Курскую область исключило возможность возобновления переговорного процесса. По ее словам, после того, как в апреле 2022 года Украина вышла из переговорного процесса с Россией, контакты между российской и киевской стороной касались только гуманитарных вопросов, и осуществлялись через посредников. В числе таких вопросов представитель МИДа назвала обмен пленными.

23 октября Зеленский в интервью Financial Times сказал, что взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может быть первым шагом к завершению боевых действий на Украине. Также, по словам президента, украинское руководство не обсуждает с западными партнерами сделку «земля в обмен на мир», которая позволила бы Украине вступить в НАТО, отказавшись от утраченных территорий.