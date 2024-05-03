Чиновники G7 в частном порядке признают, что больше не рассматривают идею о полной конфискации замороженных активов России, несмотря на то, что Украина продолжает настаивать на этой мере, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Вместо этого в «Большой семерке» изучают альтернативные «способы извлечения» средств из них.

Такие изменения связаны с тем, что европейские страны опасаются ответных мер, объясняет FT. В частности, противники полной конфискации замороженных российских активов считают, что этот шаг создаст «опасный» прецедент в международном праве, который может поставить под угрозу не только интересы отдельных государств, но международный порядок в целом.

FT отмечает, что несколько стран по-прежнему поддерживают полную конфискацию замороженных российских активов. Среди них — США, Канада, а также некоторые члены правительства Великобритании. Между тем Япония, Франция, Германия и Италия сохраняют крайнюю осторожность по этому вопросу, что «заводит ситуацию в тупик». Со скептицизмом к идее полной конфискации, по данным издания, относятся и руководители центральных банков G7, поскольку они «осознают стабилизирующую роль, которую играют валютные резервы».

Собеседники издания указывают, что отказ от ареста активов в столицах ЕС также лоббируют Индонезия и Саудовская Аравия. По словам одного из европейских чиновников, они «очень обеспокоены» за будущее своих собственных запасов, хранящихся на Западе.

«Переход от замораживания активов к их конфискации и распоряжению ими [может нести риск] нарушения международного порядка, который вы хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы Россия уважала», — предупредила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

О том, что найти правовую основу в полной конфискации замороженных российских активов будет «трудно и сложно», также говорил министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти. В то время как его французский коллега Бруно Ле Мэр заявил, что правовой основы в этом вопросе просто не существует, пишет FT.

В то же время украинская сторона утверждает, что международное право якобы позволяет конфисковать замороженные российские активы. В Киеве такую позицию объясняют тем, что подобная мера — «не способ наказать Россию, а скорее — восстановить законную норму, заставив Москву выполнить существующее обязательство по выплате военных репараций».

О наличии правовой основы для полной конфискации также говорят США. Как отмечает FT, Вашингтон пытается убедить другие страны в том, что государства G7 «особенно пострадали» от российской военной операции на Украине, в том числе из-за воздействия на их экономику. Однако европейцы считают, что США легче принять жесткую позицию, поскольку они владеют лишь $5 млрд российских государственных активов. «У них нет особой доли участия в игре», — объясняет один из европейских дипломатов.

Кроме того, правительства других стран, в том числе входящих в G7, опасаются быть обвиненными в любых шагах, которые будут означать нарушение международного права, то есть «именно того, в чем они обвиняют Россию», указывает FT.

«С моральной и политической точки зрения это абсолютно разумно, но с юридической — нет», — считает профессор права и экономики в парижской бизнес-школе HEC Армин Штайнбах.

Хотя в очень ограниченных обстоятельствах нарушения международного права могут быть оправданы, важным условием является то, что контрмеры должны быть временными и обратимыми, а полная конфискация не будет отвечать этому требованию, утверждает автор исследования Европейского парламента о законности конфискации российских активов Филипп Вебб. Как указывает FT, это может привести к тому, что другие государства начнут изымать западные активы в своих юрисдикциях, что подорвет авторитет финансовых центров Европы.

«Риск заключается в том, что если мы просто начнем игнорировать эти принципы, они могут быть использованы против нас другими государствами, и мы создадим прецедент, который может иметь нежелательные последствия в будущем», — отметил Вебб.

Альтернативные способы извлечения средств из замороженных российских активов

По данным FT, Белый дом продвигает идею по выделению Украине около $50 млрд в виде кредита или облигаций под залог будущих доходов от замороженных активов. Однако Евросоюз рассматривает другой план, пишет издание. Как ожидается, большая часть нынешней и будущей прибыли от российских активов, хранящихся в международном депозитарии Euroclear, будет использоваться в основном для совместной закупки оружия, которое поставят Украине. «Вся прибыль, полученная до середины февраля, будет оставлена Euroclear в качестве буфера против судебных издержек и рисков», — пишет FT.

Политики и эксперты в области права, а также представители Euroclear согласны с тем, что использование экстраординарной прибыли, а не самих активов, является юридически обоснованным и делает этот процесс менее рискованным, чем «захват российских резервов», отмечает FT.

«Если когда-нибудь начнутся мирные переговоры и Украина решит принять в них участие, может возникнуть ситуация, когда Россия потребует вернуть свои замороженные активы, а в обмен согласится пойти на территориальные уступки Украине. Вы не сможете этого сделать, если уже заложили эти активы», — выражает опасения немецкий чиновник.

Отказ «Большой семерки» от обсуждения вопроса о полной конфискации замороженных активов России связан с тем, что в G7 опасаются ответных мер, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Если они у нас отберут более $300 млрд, то у нас есть возможность конфисковать у них и акции их предприятий, и у нас до сих пор еще достаточно много предприятий с иностранным капиталом, мы можем забрать у них эти акции, мы можем забрать здания посольств, консульств, которые находятся в собственности этих стран. Уже подсчитали: мы можем забрать у них больше, чем они заберут у нас. И еще дело в том, что золотовалютные резервы нельзя использовать внутри страны и использовать в том виде, в каком они есть, вот взять 300 миллиардов долларов и сейчас в бюджет влить — этого делать нельзя», — объяснил депутат.

Западные страны заморозили российские активы на сумму около $300 млрд после начала военной операции на Украине, большая их часть находится в Евросоюзе. В феврале агентство Bloomberg сообщало, что ЕС и США продолжают искать возможности для законного и выгодного использования российских замороженных активов.

В начале апреля замглавы МИД Великобритании Нусрат Гани заявила, что страны G7 представят новые предложения о способах передачи замороженных российских активов Украине в преддверии намеченного на июнь саммита.

Издание Politico со ссылкой на четыре источника писало, что дружественные России страны — Китай, Саудовская Аравия и Индонезия — призывают ЕС отказаться от идеи конфискации ее замороженных активов, поскольку опасаются возникновения прецедента, из-за которого сами могут оказаться в проигрыше.