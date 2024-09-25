Гаитяне, живущие в городе Спрингфилд (штат Огайо), подали в суд на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, а заодно и на его напарника Джей Ди Вэнса после их публичных заявлений, будто иммигранты крадут и едят домашних животных. Как сообщает NBC News, иск поступил от неправительственной группы Haitian Bridge Alliance, представляющей интересы переселенцев из Гаити. Они потребовали выдать ордер на арест Трампа и Вэнса.

Обвинение от имени HBA в муниципальный суд подал в личном качестве Герлин Йозеф, ее соучредитель и исполнительный директор.

«За последние две недели Трамп Вэнс стали во главе угроз гаитянскому сообществу Спрингфилдаи усилий по его очернению. Вместе они педалировали и раскручивали опровергнутое [уже] утверждение о том, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде едят кошек, собак и диких животных», — сообщил Йозеф.

Скандальное заявление, оскорбившее гаитянскую диаспору, первым на федеральном уровне сделал кандидат в вице-президенты и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс. Он подхватил некие истории, гулявшие в соцсетях, и заявил о «случаях похищения и поедания домашних животных людьми, которых не должно быть в этой стране».

Фейк повторил Трамп во время дебатов с соперницей от демократов Камалой Харрис 10 сентября. Он обвинил выходцев из карибского государства, будто те похищают у «коренных» жителей Спрингфилда домашних животных и употребляют их в пищу.

«В Спрингфилде они едят собак, они едят кошек. Они едят домашних животных людей, которые там живут», — утверждал Трамп

Он также раскрутил с помощью нейросетей волну мемов с котиками, песиками и гусями, ищущих спасение под крылом республиканского кандидата. При этом поедание гаитянами домашней живности сразу же опровергли и мэр Спрингфилда Брайан Хэк, и местная полиция, и даже республиканский губернатор штата Огайо Майк Дейван.

«Этому (нестандартным гастрономическим предпочтениям гаитян. — Прим.RTVI) нет никаких доказательств», — признавал Дейван.