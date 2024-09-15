Юморист Максим Галкин* считает незаконным свое внесение в реестр иноагентов, пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы. По мнению комика, решение Минюста противоречит российскому законодательству и международному праву.

«С распоряжением Минюста России не согласен, считает его незаконным, нарушающим его права и свободы, противоречащим российскому законодательству и международному праву. <…> Внесение Галкина* М. А. в список иностранных агентов является вмешательством в его право свободно выражать свое мнение, нарушает права на неприкосновенность частной жизни», — сказано в документе.

В качестве обоснования иска к Минюсту Галкин* указал, что никогда не осуществлял политическую деятельность, будучи деятелем культуры и искусства, однако суд с такой позицией не согласился.

Согласно решению Мосгорсуда по апелляции на признание Галкина* иноагентом, на зарубежных концертах комик «поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой Российской Федерации».

Это, по версии суда, свидетельствует об иностранной поддержке его деятельности «путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов». В решении также сказано, что Галкин* на своих концертах распространяет недостоверные сведения о военных действиях на Украине.

Шоумен Максим Галкин* после начала военной операции уехал из России и критиковал действия российских властей. В сентябре 2022 года Минюст внес его в реестр иноагентов. В 2023 году артист рассказал, что они с супругой Аллой Пугачевой уже давно граждане Евросоюза, но выбрали местом проживания Израиль.

Пугачева после внесения Галкина* в реестр иноагентов публично попросила признать иноагентом и ее. Она назвала своего мужа «настоящим и неподкупным патриотом России».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что «не слышал ни одного заявления Аллы Борисовны Пугачевой», а Галкин* «делал очень плохие заявления».

«Да, ему явно с нами не по пути <…> он делал заявления, в которых сам себя антагонизирует со всеми нами», — говорил Песков.

* признан Минюстом России иноагентом