Слова главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной о пользе высокой ключевой ставки не подтверждаются другими экономическим теориями и основаны исключительно на ее мнении. Об этом «Инфо24» заявил экономист Михаил Беляев.

Таким образом прокомментировал слова Набиуллиной на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме 8 апреля, что если бы ЦБ не поднял ставку до 21%, то бизнес и граждане ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, чем сейчас.

«А где доказательства, что именно ее денежно-кредитная политика снизила инфляцию?», — заявил Беляев.

Экономист предположил, что инфляция не развивается по причине того, что «повышение цен просто натолкнулось на платежеспособный спрос населения». В таком случае, по мнению Беляева, «сработали объективные условия невозможности дальнейшего повышения цен». «Потребители по таким ценам просто уже не могут приобретать товары», — считает эксперт.

По мнению Беляева, при помощи действий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) удалось бы добиться «более эффективных» результатов в борьбе с инфляцией. Экономист уверен, что, если бы ведомство занималось ценами, а ключевая ставка снизилась, в России бы «активно развивалась промышленность».

«Набиуллина — это не Карл Маркс, это не есть истина в последней инстанции. То, что она говорит, вовсе не значит, что это и есть на самом деле», — подчеркнул Беляев.

На встрече с депутатами КПРФ Набиуллина заявила, что ключевая ставка будет высокой «продолжительное» время, но «не бесконечно». По словам главы регулятора, в ЦБ «очень переживают», что инфляция в России уже четыре года складывается выше цели. При этом Набиуллина отметила, что в этот период было много экономических шоков.

В начале апреля 2025 года председатель Банка России предупредила о «печальных последствиях», если ключевая ставка будет снижаться. 21 марта ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В октябре 2024 года регулятор увеличил ее с 19% до 21%.