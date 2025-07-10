Генеральный директор МХАТ Владимир Кехман задолжал по кредитам более 17,8 млрд рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

У Кехмана, согласно материалам, огромные долги по кредитным платежам, большая часть из которых «тянется» за ним с 2021 года, а общая сумма долга превышает 17,8 млрд рублей.

ТАСС уточняет, что в банке исполнительных производств в отношении гендиректора театра открыто восемь исполнительных производств, шесть из которых относятся к задолженности по кредитным платежам, за исключением ипотеки, два — задолженность по исполнительному делу.

Накануне утром у худрука Михайловского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге и гендиректора МХАТ имени Горького прошли обыски, его доставили в Следственный комитет.

По данным «Фонтанки», обыск в доме Кехмана в Подмосковье проводили сотрудники центральных аппаратов СК и экономической безопасности МВД в связи с уголовным делом о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), связанным с контрактами на реконструкцию старой сцены МХАТ.

Ксения Собчак, комментируя обыски у гендиректора театра, написала в телеграм-канале, что «в этот раз пройти по тоненькой не получится».

Кроме, того следственные действия 9 июля проводились в самом здании МХАТ на Тверском бульваре Москвы. Возле него дежурили автомобили полиции и Росгвардии, внутри работали силовики, которые никого не пускали внутрь. По информации канала «Осторожно, Москва», на месте работали полицейские, ОМОН и следователи. Артистам МХАТа запретили комментировать дело, сотрудники театра собрались в общем зале, говорилось в публикации. В театр закрыли основной вход и сотрудники позднее покидали его через запасной выход.

Кехман возглавил МХАТ осенью 2021 года. Сразу после назначения он убрал из репертуара театра спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой о молодом Иосифе Сталине, объяснив свое решение низкой востребованностью у зрителей. В декабре 2021 года Кехман анонсировал капитальный ремонт здания театра.

Ремонтные работы во МХАТе стартовали в 2022 году. По данным РИА Новости, ремонт начался впервые за полвека. Первый этап капитального ремонта, предстоявшего летом и осенью 2022 года, гендиректор ТАСС предварительно оценивал в 5-6 млрд рублей, писал журнал «Театр». В январе 2025 года МХАТ объявил о начале последнего этапа реконструкции. Кехман заявлял, что работы должны закончиться в октябре 2025 года.

Кехман уже привлекался к уголовной ответственности по делу о мошенничестве. В 2012 году компания JFC, которую он возглавлял, обанкротилась, после чего банки-кредиторы обвинили ее руководство в хищении кредитных средств.

Тогда «Сбербанк» обвинял фигурантов в присвоении 6 млрд рублей, при этом совокупные требования кредиторов превышали 18 млрд рублей. Разбирательство осуществлялось в российских и британских судах, так как основные активы находились под юрисдикцией Великобритании. В 2017 году в России закрыли происзодство за сроком давности, а год спустя Лондонский Высокий суд вынес решение о признании Кехмана виновным в мошеннических действиях.