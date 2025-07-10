Гендиректору МХАТ имени Горького Владимиру Кехману следствие предъявило обвинение в растрате, его отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.

«Обвинение уже предъявлено, он не арестован, отпустили под подписку о невыезде», — цитирует собеседника агентство.

Речь идет о растрате при реконструкции старой сцены театра (ч. 4 ст. 160 УК), максимальное наказание по статье — десять лет лишения свободы, отмечает ТАСС. Официальных комментариев следствия и правоохранительных органов по поводу обвинения не было.

О возможности предъявления Кехману обвинения в растрате и подписке о невыезде ранее сообщил источник RT. По его словам, следователей интересует не только пропажа «миллионов рублей» при реконструкции МХАТ, но и траты на ремонтные работы в Михайловском театре оперы и балета в Санкт-Петербурге, где Кехман занимает должность худрука.

Ранее стало известно, что, согласно материалам судебных приставов, за Кехманом числятся долги по кредитам почти на 18 млрд рублей. По этим долгам против него открыто шесть исполнительных производств.

Утром 9 июля у Кехмана прошли обыски, после чего его доставили на допрос в Следственный комитет. В тот же день следственные действия также провели в самом здании МХАТ на Тверском бульваре Москвы.

Днем 10 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на тот момент Кехман еще не был отпущен. Журналистка Ксения Собчак, комментируя обыски у театрального деятеля, написала в своем телеграм-канале, что «в этот раз пройти по тоненькой не получится». «Фамилия тут очень серьезная», — добавила она, не уточнив, о ком идет речь.

Владимир Кехман вступил в должность руководителя МХАТ в октябре 2021 года, и уже через два месяца объявил о грядущей комплексной реставрации театрального здания. Как отмечало РИА Новости, подобные работы не проводились там около пятидесяти лет.

Первый этап капитального ремонта, предстоявшего летом и осенью 2022 года, гендиректор МХАТ предварительно оценивал в 5-6 млрд рублей, писал журнал «Театр». В январе 2025 года МХАТ объявил о начале последнего этапа реконструкции. Кехман заявлял, что работы должны закончиться в октябре 2025 года.