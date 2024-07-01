Не стоит связывать каждое случившееся в России ЧП с Западом и судить о западных спецслужбах по голливудским фильмам. Такое мнение генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов высказал в программе RTVI «Что это было».

Михайлов заявил, что согласен с сенатором от Запорожской области Дмитрием Рогозиным, который призвал не списывать каждый теракт «на происки Украины и НАТО».

«Есть удобные враги, на которых можно списать даже извержение Везувия. Есть американские специальные службы, Госдеп, есть Британия, есть англосаксы, есть огромное количество внешних раздражителей. Если мы к каждому чрезвычайному происшествию, которое произошло на территории России, будем привязывать, так сказать, Запад, мы можем впасть в очень серьезную ошибку», — сказал Михайлов.

По словам Михайлова, «мы очень часто к Западу относимся по голливудским стандартам». Например, сотрудники ЦРУ в голливудских фильмах показаны как «Рэмбо», отметил генерал.

«Только просто никто не задумывается, что у этих «Рэмбо» было такое количество провалов <…> Мы с вами можем вспомнить и башни-близнецы, и взрыв на Бостонском [марафоне], да и много других случаев, когда голливудский образ не совпадает с реальностью», — заключил Михайлов.

23 июня вооруженные боевики напали на полицейских, обстреляли синагоги и православные церкви в Дербенте и Махачкале. Погиб 21 человек, еще 46 пострадали. Шесть боевиков были убиты. Источник в дагестанской полиции заявил, что они входили в «спящую ячейку» террористов. Двое нападавших оказались сыновьями экс-главы Сергокалинского района и бывшего секретаря регионального отделения «Единой России» Магомеда Омарова. Еще один боевик был его племянником. Также в числе террористов, как сообщалось, был боец ММА Гаджимурад Кагиров. Депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев заявил, что за терактом «могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО».

*запрещенная в России террористическая организация