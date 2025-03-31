Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с просьбой приостановить запрет деятельности движения «Талибан»* в стране. Как сообщает «Интерфакс» исковое заявление будет рассмотрено 17 апреля в закрытом режиме.

Закон, который предусматривает механизм исключения организации из списка террористических по решению суда, Госдума приняла в конце декабря 2024 года.

Согласно тексту документа, в случае, если организация, признанная в России террористической перестала пропагандировать террористическую деятельность или заниматься ею, генпрокурор и его заместитель могут обратиться в суд с иском о временной приостановке запрета организации.

Копия судебного решения о приостановке запрета деятельности в течение пяти дней со дня вступления в силу направляется в ФСБ для внесения изменений в список террористических организаций. Если иск прокуратуры удовлетворит суд, Росфинмониторинг должен будет исключить эту организацию из соответствующего перечня.

«Талибан»* был признан террористической организацией в России в 2003 году. В августе 2021 года, после вывода из Афганистана американских войск, талибы пришли к власти в стране. После этого встал вопрос о признании нового правительства. Пока ни Запад, ни Россия этого не сделали. Из списка террористических «Талибан»* ранее исключили Казахстан и Киргизия.

В сентябре 2023 года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил в интервью RTVI, что Москва не считает «Талибан»* террористами «по существу». По его словам, движение эволюционировало, «объявив себя национальным». «Талибы* объявили, что не собираются заниматься глобальным джихадом, переносить свою идеологию и образ мысли на соседние государства», — сказал Кабулов.

В мае 2024 он сообщил, что МИД и Минюст России доложили президенту Владимиру Путину о возможности исключить «Талибан»* из списка запрещенных в стране. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал талибов* «реальной властью» в Афганистане, отметив, что это «небезразлично» России и ее союзникам в Центральной Азии.

Лидеры движения регулярно приезжают в Россию. В последние годы их принимали в Казани, Санкт-Петербурге и Москве, где они общались с российскими чиновниками.

*запрещенная в России террористическая организация