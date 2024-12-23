Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал несправедливой критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом пишет Reuters со ссылкой на DPA.

Ранее Зеленский заявил, что телефонный разговор Шольца с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении военных действий на Украине откроет «ящик Пандоры» и может «ослабить изоляцию» России.

Рютте выразил мнение, что Зеленский дает оценку действиям Шольца «иногда резкими» словами.

«Я часто говорил Зеленскому, что ему стоит прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю, что это несправедливо», — сказал Рютте.

Генсек НАТО также отметил, что в отличие от Шольца, он бы поставил Украине ракеты большой дальности системы Taurus и не стал бы устанавливать ограничений на их применение.

В ходе разговора с Шольцем, Владимир Путин заявил об открытости России к возобновлению переговоров. Президент России заявил, что в возможных договоренностях необходимо учитывать интересы России, касающиеся сферы безопасности, а также «новые территориальные реалии». Он также отметил, что для этого должны быть устранены изначальные причины конфликта.

После разговора с Путиным, источники Bloomberg сообщили, что большинству стран-участниц Евросоюза не было известно о планах Берлина. По словам неназванного чиновника из Франции, немецкий канцлер рассказал о своих намерениях только США, Великобритании и Франции, но не уточнил сроков.

Другой европейский чиновник выразил недоумение в связи с поступком Шольца и «поставил под сомнение ценность такого разговора лидера [Германии], который, возможно, покинет свой пост через несколько месяцев». Собеседники агентства также рассказали, что этот дипломатический шаг вызвал недовольство союзников Германии, которые «долгое время считали прямые переговоры с Путиным по большей части бессмысленными».

В начале декабря Шольц впервые за 2,5 года посетил Украину с необъявленным визитом. В июне 2022 года он посетил Киев вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Марио Драги, занимавшим на тот момент пост премьер-министра Италии.

«Украина может на нас положиться. Мы говорим то, что делаем. И мы делаем то, что говорим. Чтобы еще раз прояснить это, сегодня ночью я отправился в Киев», — пояснил Шольц свой шаг.