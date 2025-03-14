После урегулирования конфликта на Украине отношения альянса и России должны нормализоваться. Об этом в интервью Bloomberg TV заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«В долгосрочной перспективе Россия существует. Я имею в виду, что Россия никуда не денется <…> Если каким-то образом война в Европе завершится, это нормально — шаг за шагом, в том числе для США, восстановить нормальные отношения с Россией», — сказал он.

При этом Рютте отметил, что «мы еще абсолютно не пришли к этому». Он добавил, что на Россию нужно «продолжать оказывать давление, чтобы убедиться, что они готовы к серьезным переговорам».

«Нам нужно сохранять давление на них, чтобы гарантировать: они готовы к серьезным переговорам с американской администрацией и, конечно, с украинцами», — сказал генсек НАТО.

На фоне сокращения американской военной помощи Украине и заявлений президента США Дональда Трампа насчет роли США в обеспечении безопасности в Европе Рютте в последние недели «активно занимался дипломатией», чтобы сохранить единство трансатлантического альянса, отмечает агентство.

Главная задача Рютте — сохранить участие США в НАТО вопреки угрозам Трампа выйти из альянса и обвинениям в адрес европейских стран по поводу недостаточных вложений в оборону, пишет Bloomberg.

13 марта Рютте встретился с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить возможное прекращение огня на Украине при посредничестве США. Европа «в значительной степени осталась в стороне от переговоров, и этот факт раздражает многих лидеров на континенте», говорится в материале Bloomberg.

Рютте заявил, что американский лидер «сдвинул с мертвой точки» вопрос урегулирования на Украине и поблагодарил его за начало диалога с российский и украинской сторонами. Трамп на встрече с Рютте заявил о необходимости «побыстрее покончить» с военными действиями на Украине, а также о желании увидеть прекращение огня со стороны России.

Двумя днями ранее, 11 марта, украинская делегация провела переговоры с представителями США в Саудовской Аравии, по итогам которых Киев заявил о готовности ввести 30-дневный режим прекращения огня. Соглашение может быть продлено по взаимному согласию сторон при принятии и одновременном выполнении его Россией.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна на прекращение огня, но ей нужны гарантии, что Киев не будет проводить мобилизацию, готовить солдат и получать оружие. Трамп назвал заявления президента Путина «многообещающими, но неполными». Он также похвалил генсека НАТО, заявив, что тот проделывает «действительно хорошую работу».