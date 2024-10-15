НАТО продолжит оказывать поддержку Украине, и России не удастся запугать альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего первого визита в штаб-квартиру миссии для помощи Украине, расположенной в немецком Висбадене.

По словам Рютте, которые приводит Reuters, НАТО «сделает все необходимое, чтобы убедиться», что президент России Владимир Путин «не добьется своего, и Украина победит». Генсек также отметил, что для НАТО важно иметь «полный спектр возможностей для сдерживания российской угрозы».

«Мы — НАТО. Мы оборонительный альянс, а не наступательный. Мы не заинтересованы в захвате какой-либо части какой-либо другой страны за пределами территории НАТО», — сказал Рютте.

В то же время он отметил, что альянс готов противостоять «любой угрозе». «Нас никогда не запугают наши противники», — заявил генсек военного блока.

Лидеры стран НАТО договорились о создании центра помощи Украине в сфере безопасности и обучения (NSATU) на июльском саммите в Вашингтоне. Миссия разместится на территории казарм имени Люсиуса Клея на американской базе в Висбадене.

Ожидается, что общая численность личного состава NSATU составит около 700 человек, включая военнослужащих, размещенных в бельгийской штаб-квартире командования американскими войсками в Европе и на базах в Польше и Румынии.

В задачи NSATU входит обучение украинцев работе с системами вооружения и координация поставок оружия. До сих пор этим занималось международное подразделение под руководством США.

На базе в Висбадене также располагается американское подразделение, отвечающее за ракеты большой дальности, которые США разместят в Германии с 2026 года. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал это ответом на размещение в Калининграде российских ракетных комплексов «Искандер». Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в ответ на размещение американских ракет в Германии Москва может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении.

14 октября руководитель Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль выразил опасения, что Россия якобы может напасть на НАТО «самое позднее в конце этого десятилетия». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия со своей военной инфраструктурой «никогда не двигалась в сторону НАТО», но «всегда был процесс наоборот».

В начале июня президент России Владимир Путин назвал «бредом собачьим» заявления о том, что Россия якобы собирается напасть на страны НАТО. Глава государства назвал «тупыми как стол» тех, кто выдвигает подобные теории, заявив, что они «совсем сбрендили». По словам Путина, прямой войной с Россией будут считаться удары по территории России западным оружием при участии стран НАТО.