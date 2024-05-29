Генштаб Вооруженных сил Ирана исключил версию о том, что крушение вертолета погибшего президента страны Эбрахима Раиси произошло из-за взрыва, который мог возникнуть в результате диверсии. Об этом пишет информационное агентство республики IRNA со ссылкой на результаты второго отчета о расследовании инцидента.

«По результатам исследования обломков и частей вертолета, а также после изучения распада частей и расстояния между ними, версия о взрыве, который возник в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения со склоном, исключена», — говорится в тексте отчета, который приводит IRNA.

Кроме того, в ходе расследования не обнаружены следы радиоэлектронной борьбы. В отчете сказано, что исключаются и любые нарушения в системе связи, тем более что контакт с пилотами поддерживался на протяжении всего полета и даже за минуту до крушения. Также не было зафиксировано никакой чрезвычайной ситуации на борту.

В отчете отмечается, что, согласно метеорологической сводке, погодные условия на маршруте от аэропорта Тебриза, откуда вылетал вертолет, до моста Агбанд и плотины Гыз-Галасы, куда следовало судно, были «благоприятными и подходящими». Генштаб сомневается в точности этих данных и еще будет их проверять, в том числе брать показания у пилотов и пассажиров других вертолетов, сообщает IRNA.

Также в отчете говорится, что проверены документы, связанные с ремонтом и техобслуживанием вертолета. Никаких дефектов и особенностей, которые могли бы стать причиной аварии, расследование не выявило.

Генштаб Ирана 23 мая обнародовал предварительный отчет расследования крушения вертолета президента. Из документа следует, что специалисты не выявили «следов воздействия пуль или аналогичных им средств» на корпусе разбившегося вертолета.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту находились еще семь человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем и глава провинции Малек Рахмати. Все они погибли.

Обломки вертолета после почти десятичасовой поисково-спасательной операции обнаружили на следующий день, 20 мая, с помощью турецкого беспилотника. Поисковые мероприятия осложнялись погодными условиями — стоял густой туман.

Спустя пять дней после катастрофы глава Совета по определению политической целесообразности, экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохсен Резаи заявил, что в смерти Раиси виновны США.

По словам Резаи, у Вашингтона еще до революции 1979 года «были обязательства», касающиеся иранских авиационных систем и оборудования, которые в итоге так и остались невыполненными. Он подчеркнул, что американские санкции действовали против гражданских авиационных систем Ирана.