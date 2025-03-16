Вооруженные силы Украины полностью оставили позиции в городе Суджа Курской области и отступили к российско-украинской границе, свидетельствует карта, опубликованная Генштабом ВСУ 15 марта. Минобороны России официально сообщило об освобождении Суджи еще 13 марта.

Город в приграничной зоне Курской области находился под контролем украинских военных с августа 2024 года, когда они прорвались через границу и вторглись на территорию Суджанского района. Помимо самой Суджи Минобороны сообщило об освобождении и других близлежащих населенных пунктов, включая Меловой и Подол, — в общей сложности более 30.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов пояснял, что вокруг Суджи — единственного города, занятого ВСУ в ходе вторжения в Курскую область, — была выстроена вся оборона украинских военных в регионе. Накануне, 15 марта, Минобороны опубликовало видеозаписи из освобожденной Суджи, в том числе разоренный украинцами магазин сети «Пятерочка», и сообщило о начале работ по разминированию территорий района.

Глава Курской области Александр Хинштейн 15 марта объявил о начале «системной работы по формированию стратегии восстановления и развития освобожденных территорий». Он заявил о необходимости «оставить то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации», и допустил, что это может быть как раз «уже ставшая легендарной» торговая точка сети «Пятерочка».

Ключевой задачей Хинштейн назвал восстановление численности населения Курской области до прежнего уровня — более 153 тысяч человек. По его словам, в августе 2024 года в Суджанском районе насчитывалось более 24 тысяч жителей, в самой Судже — около 5 тысяч человек.

Сославшись на поручение президента России Владимира Путина, глава Курской области пообещал «восстановить все, что было разрушено врагом», а ключевые параметры программы восстановления — определить еще до 1 июля 2025 года.

«Есть огромное число вопросов: сколько территории мы задействуем под восстановление, сколько жителей вернётся домой, сколько детей пойдет в школы и детские сады, где и как строить объекты социальной инфраструктуры, какие предприятия восстанавливать и многое другое», — поделился Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он заверил, что «исторический облик» центра Суджи будет «сохранен и восстановлен». В частности, уточнил глава региона, от местных жителей поступило предложение восстановить на одной из главных улиц города Архангельский собор и вернуть центральным площадям исторические названия.