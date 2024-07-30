С момента начала военной операции на Украине в Белгородской области было разрушено более 30 тыс. домов и квартир, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Вчера на заседании областного правительства мы рассмотрели итоги восстановительных работ за прошедшую неделю. 736 домов и квартир за неделю было восстановлено, а всего с февраля 2022 года в Белгородской области было разрушено более 30 тыс. домов и квартир, восстановлено на сегодняшний момент более 24 тыс.», — говорится в сообщении главы региона.

Гладков отметил, что работы по восстановлению продолжаются и выразил благодарность всем строительным организациям, которые участвуют в них.

Обстрелы Белгородской области

Украинские военные обстреливают Белгородскую область с первых месяцев военной операции на Украине. В частности, 1 апреля 2022 года два украинских вертолета Ми-24 нанесли удар по нефтехранилищу в Белгороде. С мая того же года обстрелы города стали регулярными, а на территории Белгородской области был введен желтый уровень опасности. Позже его сделали бессрочным.

Весной 2023 года усилились обстрелы белгородского Шебекина со стороны ВСУ, которые впоследствии также стали регулярными. Одна из последних атак на приграничный город произошла в середине июля. Тогда в результате обстрела пострадали пятеро детей.

В декабре 2023 года Белгород подвергся одному из сильнейших обстрелов с начала СВО. ВСУ нанесли удары в районе спортивного комплекса «Динамо», рядом с универмагом «Белгород», а также по улицам Островского и 50-летия Белгородской области. В результате погибли 25 человек, более ста получили ранения.

В середине июля Гладков сообщил, что с начала СВО в Белгородской области погибли более 200 мирных жителей, еще свыше 1,1 тыс. ранены