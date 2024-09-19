Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о статусе полуострова. Об этом он заявил в рамках ежегодной конференции с участием украинских и европейских политиков «Ялтинская международная стратегия» (YES) в Киеве, передает «Страна.ua».

Сикорский заявил, что не видит разрешения российско-украинского конфликта без «демилитаризации» Крыма, который, по словам польского премьера, «символически» важен для России и «стратегически» — для Украины.

«Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями. <…> И мы могли бы отложить это на 20 лет», — заявил Сикорский.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в телеграм-канале, что «Крым — это Украина», а Россия «нарушила международное право и должна отвечать за это».

16 сентября польский портал Onet рассказал о «ссоре» между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Польши во время встречи в Киеве. По словам источников портала, польскую делегацию «как минимум удивил» стиль общения Зеленского с Сикорским. Украинский президент в частности заявил, что Польша недостаточно поддерживает Украину по вопросу вступления в Евросоюз, а также потребовал, чтобы Варшава передала Киеву больше военной техники, а также сбивала ракеты и беспилотники над Украиной.

В конце августа президент Чехии Петр Павел назвал «иллюзией» желание украинских властей вернуть контроль над Крымом и другими утраченными территориями. Он выразил уверенность, что территории, которые раньше контролировал Киев, останутся в составе России и после завершения конфликта.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в начале сентября заявил, что Анкара не признает Крым российским, и назвал возвращение полуострова Украине «требованием международного права». Турция хочет, чтобы конфликт завершился «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», отметил Эрдоган.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в теме принадлежности Крыма у России и Турции «полностью расходятся мнения». При этом Москва не оставляет попыток донести свою точку зрения до Анкары и надеется, что со временем это позволит властям республики согласиться с доводами России.