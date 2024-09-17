Между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в ходе их киевской встречи произошла ссора. Об этом пишет публицист и бывший польский дипломат Витольд Юраш в колонке для интернет-издания Onet.

Пересказывая впечатления присутствовавших при разговоре, автор статьи утверждает, что на встрече Зеленского с Сикорским царила «крайне напряженная» атмосфера. «Можно было даже говорить о ссоре», — заявил Юраш. По его словам, польская делегация была «как минимум удивлена» стилем общения, который выбрал Зеленский для переговоров с главой МИД Польши.

На встрече также присутствовал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и советники обоих министров. По данным Юраша, Зеленский выступил с обвинениями в адрес Польши, заявив, что она оказывает Украине недостаточную поддержку в продвижении к вступлению в Евросоюз.

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Сикорский ответил украинскому лидеру, что запрошенный Киевом срок вхождения Украины к ЕС «нереалистичен», а увеличить поставки вооружений невозможно без разрешения НАТО. Кроме того, глава МИД Польши объяснил Зеленскому, что польская ПВО не может сбивать беспилотники и ракеты над украинской территорией.

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При этом в начале сентября Сикорский заявлял, что сбивать ракеты и беспилотники, летящие в сторону польской границы, над территорией Украины — это обязанность Польши. Он напоминал, что страны НАТО вправе заботиться о защите своего воздушного пространства. Однако руководство Североатлантического альянса затем предостерегло польского министра от таких заявлений, пояснив, что члены НАТО обязаны согласовывать потенциально опасные действия.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС стартовали в Брюсселе в конце июня. Тогда же стороны подписали соглашение о гарантиях безопасности. Ранее, в марте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план, позволяющий ускорить процесс вхождения новых стран в Евросоюз.