Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, уходящий в отставку 23 июля 2025 года, призвал федерации зимних видов спорта, которые полностью запретили участие российских спортсменов в своих соревнованиях, пересмотреть эти решения. С таким заявлением он выступил в интервью Associated Press (АР).

Агентство напоминает, что вопрос об участии России в гонке «Милан-Кортина» предстоит решить преемнику Баха, но его администрация уже призвала организации по зимним видам спорта, имеющие полный запрет на участие россиян, пересмотреть свои решения.

«Миссия Олимпийского движения — объединять, — сказал он. — Это то, что федерации зимних видов спорта должны изучить очень внимательно».

Ранее Международный олимпийский комитет призвал ассоциации зимних видов спорта допустить спортсменов из России и Беларуси к отборочным соревнованиям в преддверии Олимпиады 2026 года.

Вопрос о россиянах в международном спорте был задан Баху в контексте обсуждения хоккея. Корреспондент АР напомнил, что на зимних играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо может состояться хоккейный матч между США и Канадой — возможно, за золотую медаль. При этом канадские болельщики сделали своей традицией освистывать американский гимн на спортивных мероприятиях, и покидающий свой пост премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что эта тенденция не прекратится.

«Это (освистывание) не было бы хорошим телешоу и противоречило бы олимпийским ценностям», — сказал Бах, прогнозируя, что «все команды, все спортсмены будут пользоваться уважением и поддержкой зрителей».

В связи с этим АР напомнило, что россиянам запретили участвовать во всех командных видах спорта в Париже, и неясно, вернутся ли они в хоккей с шайбой — «любимый зимний вид спорта Владимира Путина». Агентство отмечает, что у Баха были «теплые отношения» с российским лидером в период подготовки и проведения сочинской Олимпиады 2014 года.

Главу комитета также спросили, есть ли у Штази (спецслужбы Восточной Германии) на него досье. «Насколько я знаю, нет. Не могу себе представить», — сказал Бах. В начале 1980-х он помогал представлять спортсменов на ключевом заседании МОК в Баден-Бадене, а позже работал на Хорста Дасслера и Adidas, когда эта компания была крупным игроком в мировом спорте, и, как утверждали СМИ, все они находились под наблюдением Штази.

Также Бах обвинил Россию в «кампании дезинформации» против женщин-боксеров Иман Хелиф и Линь Юй-тин — золотых медалистов парижской Олимпиады, которых в прессе начали называть трансгендерами.

«Обе были дисквалифицированы с чемпионата мира 2023 года, проводимого поддерживаемой Россией Международной боксерской ассоциацией, которая заявила, что они не прошли тесты на пригодность», — напоминает АР.

«То, что там произошло, было организованной Россией кампанией по дезинформации, которая затем исказила правду, факты, и теперь у нас сложилась эта прискорбная ситуация, что эти две спортсменки считаются трансгендерами. Но. Они. Таковыми не являются», — заявил президент МОК.

Он выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп и его администрация полностью поддержат Олимпийские игры. «Он любит спорт, так что я не вижу в этом риска», — добавил Бах, подчеркнув, что американский народ «ценит и любит, что Игры посвящены спорту, но они посвящены большему, чем спорту».

Ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила RTVI, что, по ее мнению, российские спортсмены вернутся на Олимпиаду и другие международные соревнования, когда закончится украинский конфликт.