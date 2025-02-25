Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта начать процесс допуска российских и белорусских спортсменов до отборочных соревнований к Олимпийским играм 2026 года. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщает государственный телеканал Швеции SVT Sport.

В МОК положительно оценили опыт летней Олимпиады-2024 Париже, где 15 российских спортсменов соревновались под нейтральным флагом. По такому же принципу организация хочет провести зимние соревнования в Милане в 2026 году.

По информации SVT Sport, МОК уже чётко обозначил свою позицию руководству Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Чтобы это стало реальностью, российские и белорусские спортсмены должны иметь возможность пройти квалификацию через свои специализированные спортивные федерации», — отмечается в материале.

По словам источника SVT Sport в IBU, в МОК хотят найти решение, которое бы позволило нейтральным спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх.

«Они действительно хотят этого добиться и надеются, что мы скоро допустим нейтральных спортсменов к квалификации на следующий сезон», — добавил источник в IBU.

Комментируя эту информацию, президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что этот вопрос пока не обсуждается.

«Принятое нами решение заключается в том, что членство России и Беларуси приостановлено», — напомнил он.

Как отмечает SVT Sport, в МОК отказались комментировать эту информацию, сославшись на нехватку времени. Однако в письменном заявлении они ответили, что летняя Олимпиада в Париже была успешным соревнованием, на котором нейтральные спортсмены соревновались «бок о бок с другими».

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что МОК должен восстановить российскую организацию в правах из-за отсутствия причины дальнейшей приостановки ее членства. Он напомнил, что ОКР был отстранен в 2023 году после включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«В декабре был принят новый устав ОКР. Больше региональные олимпийские советы членами Олимпийского комитета России не являются. Число членов ОКР сокращено на 89 единиц. Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана. Причины, указанные в решении исполкома МОК, устранены, о чем мы уже сообщили», — цитирует Дегтярева Sports.ru.

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в олимпийской квалификации в нейтральном статусе. ISU проводит соревнования в фигурном катании, шорт‑треке и конькобежном спорте. Российские и белорусские спортсмены смогут выступать под флагом ISU. Использовать национальные флаги в месте проведения олимпийской квалификации запрещено.

Недавно стало известно, что в отборе на Олимпиаду-2026, который пройдет в Пекине в сентябре 2025 года, будут участвовать российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин.