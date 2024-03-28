Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью радио NV (New Voice) заявил, что украинская армия находится в стагнации на передовой, связанной с дефицитом ресурсов для эффективных наступательных действий.
По словам главы офиса, в такой ситуации требует усиление аналитической составляющей, чем и обусловлено назначение на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко вместо Алексея Данилова.
«Имеется в виду стагнация по линии фронта. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне. Об этом, безусловно, лучше с руководителями Генерального штаба говорить. Есть неплохие, эффективные, стратегические действия на южном направлении. Мы с вами их видим постоянно», — сказал Подоляк (цитата по «Ъ»).
Он также добавил, что в целом фиксируется медленное снабжение украинского ресурса, медленное принятие решений, «исключительно оборонительные операции на Донецком, Луганском и Запорожском направлении», в то время как Россия «продолжает количественное давление».
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