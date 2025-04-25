Министр обороны США Пит Хегсет в своем офисе пользовался незащищенным интернет-соединением в обход протоколов безопасности Пентагона, чтобы вести переписку в чатах мессенджера Signal на персональном компьютере, сообщили Associated Press два осведомленных источника.

Это «повышает вероятность того, что конфиденциальная информация военного назначения могла подвергнуться риску потенциального взлома или слежки», считает агентство. По его данным, такие же незащищенные соединения использовали и другие сотрудники оборонного ведомства — в основном для посещения интернет-сайтов, доступ к которым в противном случае был бы им заблокирован.

Источники АР утверждают, что Хегсет настроил незащищенный выход в Сеть в своем офисе для использования приложения Signal. При этом официальный представитель Пентагона Шон Парнелл ранее заверял, что «использование министром обороны систем и каналов связи является засекреченным».

«Мы можем подтвердить, что министр никогда не использовал и в настоящее время не использует Signal на своем служебном компьютере», — говорил он.

В Пентагоне используются несколько защищенных каналов связи:

сеть маршрутизаторов интернет-протокола для работы с информацией самого низкого уровня конфиденциальности с брандмауэром,

защищенная сеть маршрутизаторов интернет-протокола для передачи секретной информации,

объединенная всемирная система разведывательных коммуникаций для совершенно секретной и секретной информации (TS/SCI).

По словам одного из источников, Хегсет сначала собирался подключаться Wi-Fi в «задней части своего офиса» и использовать личные гаджеты, но потом попросил создать ему выделенную линию на рабочем месте, где он мог бы выходить в интернет со стационарного компьютера.

«Это означало, что порой на его столе стояло три компьютера: персональный компьютер, еще один для секретной информации и третий для конфиденциальной оборонной информации», — рассказали собеседники АР.

При этом в Пентагоне категорически запрещено пользоваться личными электронными устройствами: их изымают на входе и хранят в специальных ящиках до того, как сотрудник или посетитель заберут свою собственность обратно при выходе из офиса.

Ранее Хегсет уже оказался в центре скандала из-за использования мессенджера Signal для обсуждения вопросов государственной важности. Главред The Atlantic заявил, что его случайно пригласили в чат, где министр обороны и другие высокопоставленные чиновники обсуждали удары по йеменским хуситам. Потом стало известно, что глава Пентагона делился информацией об этих атаках со своими женой и братом. Сам он все это отрицает.

Агентство нацбезопасности США выпустило предупреждение о том, что хакеры могут попытаться атаковать правительственных чиновников с помощью Signal. Использование этого мессенджера Хегсетом расследуется исполняющим обязанности генерального инспектора Министерства обороны по просьбе двухпартийного руководства сенатского Комитета по вооруженным силам.

В самом Пентагоне заявили, что обвинения в адрес министра спровоцированы обиженными уволенными сотрудниками. Несколько дней назад американское издание Politico сообщило, что администрация Трампа якобы начала подыскивать Хегсету замену, но в самом Белом доме назвали это сообщение фейковым.