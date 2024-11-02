Российская армия проводит одно из самых мощных наступлений с начала боевых действий на Украине, написал в своем телеграм-канале главком ВСУ Александр Сырский по итогам встречи с главой Генштаба Чехии Карелом Ржегкой.

«Сейчас Вооруженные Силы Украины (ВСУ) сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян», — говорится в сообщении.

Сырский отметил, что ситуация на линии фронта продолжает оставаться сложной. На отдельных направлениях идут «активные боевые действия», требующие «постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», добавил он.

Чехию Сырский называл «преданной союзницей Украины», которая стала инициатором «критически важных инициатив», в том числе создания коалиции по сбору боеприпасов. Главком ВСУ поблагодарил Ржегко за поддержку Украины и выразил надежду на продолжение «практической реализации» действующих инициатив.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в опубликованном 28 октября интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе заявил, что украинский фронт на Покровском направлении «посыпался».

«В Селидово уже зашли, и они [ВС России] уже там закрепляются. Я думаю, что в ближайшее время они обойдут его кольцом и захватят целиком, что даст им тактический выход на Покровск. Это очень для нас плохо», — сказал он.

29 октября Минобороны России отчиталось о взятии города Селидово в ДНР под контроль российских Вооруженных сил.

Всего за прошедшую неделю российская армия заняла 12 населенных пунктов в зоне военной операции. В частности, 2 ноября под контроль Вооруженных сил России перешли поселки Першотравневое Харьковской области и Кураховка в ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ отступают на линии фронта из-за нехватки войск. По его словам, когда «появляется выбор: остаться, то есть погибнуть, или сделать несколько шагов на более высокие точки <…> и спасать жизнь», то необходимо делать выбор в пользу отступления.