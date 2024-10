Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на линии фронта из-за нехватки войск, заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами стран Северной Европы. Запись пресс-конференции опубликована на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Когда я получаю информацию о том, что на одном направлении количество людей или войск становится один к восьми, <…> появляется выбор: остаться, то есть погибнуть, или сделать несколько шагов на более высокие точки <…> и спасать жизнь. То, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей», — сказал Зеленский.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в опубликованном 28 октября интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе заявил, что украинский фронт на Покровском направлении «посыпался». «К сожалению, в Селидово уже зашли, и они уже там закрепляются. Я думаю, что в ближайшее время они обойдут его кольцом и захватят целиком, что даст им тактический выход на Покровск. Это очень для нас плохо», — сказал он. 29 октября Минобороны России отчиталось о взятии города Селидово в ДНР под контроль российских Вооруженных сил.

В ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что против Украины действует «не одна страна». Он уточнил, что речь идет о военных КНДР. По словам украинского президента, северокорейские солдаты якобы «уже на территории России, уже готовятся к бою».

«Я знаю, что [есть] некоторые партеры, которые очень скептично относятся к присутствию северокорейских солдат на фронте, однако это их проблемы. У нас есть реальная проблема. <…> Уже три тысячи [северокорейских] солдат с офицерами и генералами. Это информация, которой мы владеем», — сказал Зеленский.

О переброске военных КНДР в Россию ранее заявили в Пентагоне и НАТО. По оценке американского военного ведомства, их численность на российской территории составляет 10 тыс. человек. Президент США Джо Байден заявил, что ВСУ будут вправе нанести удар по северокорейским военным, если те окажутся на украинской территории.

Газета The New York Times писала со ссылкой на источники, что военные КНДР якобы могут принять участие в контрнаступлении с целью выбить из Курской области украинские войска. Аналогичные данные приводило издание The Wall Street Journal.

В КНДР данные о переброске северокорейских военных в Россию назвали «беспочвенными слухами». В Кремле призвали скептически относиться к этим сведениям.

Президент России Владимир Путин назвал «серьезной вещью» публикуемые в западных СМИ снимки северокорейских военных, якобы переброшенных в Россию для участия в боевых действиях на Украине. «Если есть снимки, значит, они что-то отражают», — сказал он.