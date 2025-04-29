Бывший командующий 58-й армией Иван Попов получает письма с поддержкой от разных людей, жалоб на условия содержания в СИЗО у него нет, рассказал RTVI его адвокат Сергей Буйновский. Он добавил, что его подзащитный хочет добиться оправдания и полного восстановления в правах.

«Содержится в условиях изолятора, получает письма от людей со словами поддержки. Жалоб никаких нет, разве что нет возможности в полной мере реализовать себя, как это возможно на свободе. Что касается второй инстанции, то надежда есть», — сообщил он.

На вопрос, каким он видит идеальное завершение дела, Буйновский ответил так: «А чего может добиваться невиновный человек?! Полного оправдания и восстановления в правах!!!».

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным по делу о крупном мошенничестве и служебном подлоге, приговорив к пяти годам колонии, а также лишив звания генерал-майора. Кроме того, он был оштрафован на 800 тыс. рублей.

В середине мая 2024 года Попова арестовали по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей.

В материалах дела говорится, что эти металлоконструкции были закуплены в рамках гуманитарной помощи и должны были использоваться для строительства укреплений в Запорожской области.

Попов не признал вину, призвав суд принять «дать ему возможность быть полезным своей стране в такое нелегкое время». Он просил отправить его на СВО, но ему пока отказали. Защита будет обжаловать приговор. При подаче апелляции исполнение приговора приостанавливается до того, как жалоба будет рассмотрена.

В январе адвокат Сергей Буйновский сообщил «Коммерсанту», что суд столкнулся с любопытной коллизией. Как пишет газета, юрист, представляющий администрацию Запорожской области, заявил, что регион «не считает себя потерпевшим от действий подсудимого, поскольку тот никакого ущерба своими действиями не нанес», а металлоконструкции, о которых говорится в деле, были «гуманитарной помощью, а не прописанными в региональном бюджете расходами».

Представитель властей Запорожской области подчеркнул, что в результате действий Попова, в том числе «благодаря выстроенным оборонительным рубежам», было отражено контрнаступление украинских сил.

«Интересно, что военное ведомство также не имеет к генералу имущественных претензий, причем по той же причине: Минобороны не финансировало поставки металлоконструкций», — говорится в материале.

В начале марта Попов сообщил, что он уволен из армии и исключен из списка воинской части, к которой был прикомандирован. Он утверждал, что не получал официального уведомления об увольнении, не видел выписок из приказа и не подписал ни одного рапорта, а также не проходил военно-врачебную комиссию.

В конце марта «Ъ» опубликовал открытое письмо Попова к президенту России Владимиру Путину, в котором генерал называл службу в армии смыслом своей жизни и просил главу государства вернуть его в строй. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал журналистам, что главе государства доложили об этом письме.

9 апреля Попов попросил прервать производство по его уголовному делу, поскольку Минобороны согласилось заключить с ним контракт на участие в военной операции на Украине. Позднее Второй Западный окружной военный суд Москвы принял решение оставить генерала в СИЗО. Защита просила назначить ему домашний арест.