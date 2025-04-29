Бывший командующий 58-й армией Иван Попов получает письма с поддержкой от разных людей, жалоб на условия содержания в СИЗО у него нет, рассказал RTVI его адвокат Сергей Буйновский. Он добавил, что его подзащитный хочет добиться оправдания и полного восстановления в правах.

«Содержится в условиях изолятора, получает письма от людей со словами поддержки. Жалоб никаких нет, разве что нет возможности в полной мере реализовать себя, как это возможно на свободе. Что касается второй инстанции, то надежда есть», — сообщил он.

На вопрос, каким он видит идеальное завершение дела, Буйновский ответил так: «А чего может добиваться невиновный человек?! Полного оправдания и восстановления в правах!!!».

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным по делу о крупном мошенничестве и служебном подлоге, приговорив к пяти годам колонии, а также лишив звания генерал-майора. Кроме того, он был оштрафован на 800 тыс. рублей.

В середине мая 2024 года Попова арестовали по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей.

В материалах дела говорится, что эти металлоконструкции были закуплены в рамках гуманитарной помощи и должны были использоваться для строительства укреплений в Запорожской области.

Попов не признал вину, призвав суд принять «дать ему возможность быть полезным своей стране в такое нелегкое время». Он просил отправить его на СВО, но ему пока отказали. Защита будет обжаловать приговор. При подаче апелляции исполнение приговора приостанавливается до того, как жалоба будет рассмотрена.

«Это наш позор»: реакции военкоров на приговор генералу Попову

В январе адвокат Сергей Буйновский сообщил «Коммерсанту», что суд столкнулся с любопытной коллизией. Как пишет газета, юрист, представляющий администрацию Запорожской области, заявил, что регион «не считает себя потерпевшим от действий подсудимого, поскольку тот никакого ущерба своими действиями не нанес», а металлоконструкции, о которых говорится в деле, были «гуманитарной помощью, а не прописанными в региональном бюджете расходами».

Представитель властей Запорожской области подчеркнул, что в результате действий Попова, в том числе «благодаря выстроенным оборонительным рубежам», было отражено контрнаступление украинских сил.

«Интересно, что военное ведомство также не имеет к генералу имущественных претензий, причем по той же причине: Минобороны не финансировало поставки металлоконструкций», — говорится в материале.

В начале марта Попов сообщил, что он уволен из армии и исключен из списка воинской части, к которой был прикомандирован. Он утверждал, что не получал официального уведомления об увольнении, не видел выписок из приказа и не подписал ни одного рапорта, а также не проходил военно-врачебную комиссию.

В конце марта «Ъ» опубликовал открытое письмо Попова к президенту России Владимиру Путину, в котором генерал называл службу в армии смыслом своей жизни и просил главу государства вернуть его в строй. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал журналистам, что главе государства доложили об этом письме.

9 апреля Попов попросил прервать производство по его уголовному делу, поскольку Минобороны согласилось заключить с ним контракт на участие в военной операции на Украине. Позднее Второй Западный окружной военный суд Москвы принял решение оставить генерала в СИЗО. Защита просила назначить ему домашний арест.