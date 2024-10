Президент США Джо Байден заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны будут нанести удар по северокорейским военным, если те окажутся на украинской территории. Вашингтон утверждает, что Северная Корея якобы отправила порядка 10 тыс. солдат для обучения на востоке России.

«Если [военные КНДР] войдут на территорию Украины, то да», — сказал Байден 29 октября, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он также утвердительно ответил на вопрос о том, беспокоит ли его предполагаемое присутствие северокорейских войск в Курской области.

Ранее в октябре в южнокорейской разведке заявили, что КНДР якобы отправила в Россию около 1,5 тыс. военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине. По сведениям Сеула, Северная Корея якобы может отправить в Россию в общей сложности 12 тыс. своих военных, в том числе из «самых элитных воинских частей» республики.

Представитель Белого дома Джон Кирби на прошлой неделе говорил, что, по оценкам Вашингтона, с начала по середину октября Северная Корея перебросила в Россию не менее 3 тыс. военных. Кирби утверждал, что изначально они прибыли на корабле из северокорейского Вонсана во Владивосток, после чего отправились проходить подготовку на военные полигоны на востоке России.

«Мы пока не знаем, вступят ли эти солдаты в бой наряду с российскими военными, но вероятность этого, безусловно, вызывает беспокойство», — сказал Кирби.

На этой неделе в Пентагоне оценили численность переброшенных в Россию военных КНДР уже в 10 тыс. человек. Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх выступила с утверждением, что военные КНДР якобы могут «усилить российские войска вблизи Украины в течение ближайших недель».

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 29 октября заявил, что часть направленных в Россию северокорейских солдат уже находятся в Курской области. «Первоначальные признаки указывают на то, что эти войска будут задействованы в роли пехоты», — сказал Райдер, выразив обеспокоенность возможностью участия военных КНДР в боях против ВСУ.

Газета The New York Times (NYT) утверждала, ссылаясь на источники, что военные КНДР якобы могут принять участие в контрнаступлении с целью выбить из Курской области украинские войска. Аналогичные данные приводило издание The Wall Street Journal (WSJ).

В КНДР данные о переброске северокорейских военных в Россию назвали «беспочвенными слухами». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал скептически относиться к этим данным.