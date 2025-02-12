Руководитель Главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса Минобороны Астемир Абаев был арестован на два месяца по делу о мошенничестве. Такое решение 11 февраля принял Хамовнический райсуд Москвы по иску Главного военного следственного управления СКР.

Согласно карточке суда, против Абаева было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»), максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Главное военно-строительное управление №4 является генподрядчиком Военно-строительного комплекса Минобороны, отмечает «Коммерсантъ».

Телеграм-канал Baza 11 февраля сообщал, что Абаева, по предварительным данным, задержали по обвинениям, связанным с деятельностью возглавляемой им организации в Дагестане, где она строит 73 объекта.

РБК уточняет, что в состав ГВСУ-4 входит «Военно-строительная компания», против которой судится Минобороны. В общей сложности сумма исков военного ведомства составила около 18 млрд рублей. Экс-глава ВСК Андрей Белков был арестован в июле 2024 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

В августе 2024 года СКР возбудил уголовное дело о взятках при выполнении гособоронзаказа в отношении трех бывших сотрудников военно-строительной компании и гендиректора частной строительной организации.

По версии следствия, в мае 2021 года Минобороны и военно-строительная компания заключили госконтракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. В качестве субподрядчика выступило некое ООО.

С августа 2021 года по февраль 2023-го глава организации-субподрядчика передавал взятки за согласование заявок на оплату работ, отсутствие реакции на нарушение и общее покровительство, заявили следователи.

Трем экс-сотрудникам военно-строительной компании вменяют ст. 290 УК («Получение взятки») и ст. 285.4 УК («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»). Глава организации подозревается по ст. 291 УК («Дача взятки»). Подозреваемых заключили под стражу.