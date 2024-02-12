Главу Пентагона Ллойда Остина госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем. Это уже вторая госпитализация 70-летнего министра с начала года. На этот раз Остин уведомил Белый дом и конгресс о проблемах со здоровьем. Подробности о состоянии главы Минобороны США — в материале RTVI.

Проблемы с мочевым пузырем

Остина госпитализировали 11 февраля, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Главу ведомства поместили для обследования в отделение интенсивной терапии Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида.

Райдер уточнил, что заместители Остина, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов, Белый дом и конгресс были уведомлены о проблемах со здоровьем шефа Пентагона.

Изначально в американском военном ведомстве сообщили, что Остин, несмотря на госпитализацию, продолжает исполнять свои обязанности. В частности, Райдер указал, что в больнице у министра есть возможность по поддержанию секретных и несекретных линий связи. Однако позже пресс-секретарь ведомства сообщил, что на время госпитализации полномочия министра обороны переданы его заместителю Кэтлин Хикс.

Как долго Остин пробудет в больнице, пока неясно, говорится в заявлении врачей Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, которое опубликовал Пентагон.

«Вечером, после нескольких проверок и обследований, министр был переведен в отделение интенсивной терапии <…> для поддерживающего лечения и тщательного мониторинга», — утверждается в сообщении.

По оценкам медиков, проблемы, которые привели к очередной госпитализации, не помешают полному восстановлению Остина после операции, проведенной в конце 2023 года после выявления рака простаты.

Рак простаты и тайная госпитализация

В декабре 2023 года у Остина был диагностирован рак простаты. Тогда же ему провели простатэктомию (операция по удалению всей или части предстательной железы), после чего выписали. 1 января Остина вновь госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида из-за осложнений. При повторном обследовании у него выявили инфекцию мочевыводящих путей.

Белый дом был проинформирован о госпитализации Остина только через три дня, 4 января. Официальный пресс-релиз об этом Пентагон опубликовал 5 января. Остин пробыл в больнице полмесяца, после чего был выписан. Министр вернулся к работе 29 января.

Часть обязанностей главы Пентагона в первые дни января была возложена на замминистра обороны Кэтлин Хикс. По данным источников CNN, ее уведомили об этом без указания причины. По информации собеседников телеканала, Хикс пришлось вернуться из отпуска, при этом ее сразу не известили о госпитализации своего руководителя.

Представитель Министерства обороны США Патрик Райдер заявлял, что ведомство сразу не сообщило Белому дому о госпитализации Остина из-за того, что ситуация была «развивающейся».

«Нам пришлось учитывать ряд факторов, включая медицинские вопросы и вопросы личной конфиденциальности», — сказал он.

После негативной реакции на замалчивание госпитализации сам Остин взял на себя «полную ответственность за свои решения о раскрытии информации» и признал, что должен был обеспечить «надлежащее информирование общественности».

9 января глава комитета конгресса по вооруженным силам Майк Роджерс сообщил о начале расследования по поводу тайной госпитализации Остина в начале января. Министра вызвали в конгресс США для дачи показаний. Изначально слушания по этому вопросу были запланированы на 14 февраля. Представитель Вооруженных сил США Джастин Трипати сообщил газете Politico, что Остин готов дать показания перед членами Палаты представителей 29 февраля.