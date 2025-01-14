Президент России Владимир Путин «все чаще сталкивается с болезненной дилеммой»: либо продолжать военные действия на Украине и, возможно, объявить мобилизацию, либо провести «серьезные переговоры» о прекращении конфликта. Такую точку зрения высказали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в колонке для The New York Times.

По мнению авторов, санкции против России, поддержка Украины странами Запада, заморозка российских активов и другие меры дали Киеву и будущей администрации США «рычаги давления», которые должны быть использованы для прекращения боевых действий и установления «прочного мира».

Блинкен и Остин называют этот путь «миром через силу». Сокращение помощи Киеву и «принуждение к преждевременному» прекращению огня» они считают «миром через капитуляцию». По мнению госсекретаря и министра обороны, это не будет миром для Украины, Европы и США. Вашингтону в таком случае придется тратить больше ресурсов на оборону и безопасность.

«Проведение политики мира через силу жизненно важно для выживания Украины и безопасности Америки. США их союзники и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять ее позиции на переговорах», — заключили Блинкен и Остин.

В преддверии официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа остается открытым вопрос, продолжит ли он оказывать Киеву военную и финансовую поддержку. По данным Bloomberg, европейские союзники уговаривают команду Трампа помогать Украине дальше, чтобы «вернуть ее на позицию силы» перед переговорами.

Источники агентства утверждают, что Трамп проявляют гибкость в этом вопросе, внушая «осторожный оптимизм» противникам «преждевременных» переговоров о мире. Американский институт предпринимательства ранее подсчитал, что, если Украина перестанет получать поддержку США и проиграет в конфликте, Вашингтону придется увеличить оборонные расходы на $808 млрд в течение пяти лет.

Авторы отчета исходили из убежденности в том, что, помогая Киеву, США «не дают России напрямую угрожать Восточной и Центральной Европе», а также, «возможно, сдерживают прямое противостояние между НАТО и Москвой».

9 января глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине $500 млн — это последний пакет помощи от уходящей администрации США. Туда вошли ракеты, снаряды «воздух-земля» и другие типы оснащения для боевых самолетов F-16.