В зоне спецоперации разрешается использовать гаджеты для выполнения военных задач, но в личных целях использование смартфонов и планшетов запрещается. Такую поправку приняла Госдума на заседании 31 июля, передает корреспондент RTVI.

Закон поддержали 368 депутатов, один парламентарий проголосовал против, еще 22 депутата воздержались.

Депутаты внесли в уже принятый закон поправку о том, что положение о запрете гаджетов в зоне СВО «не распространяется на военнослужащих и приравненных к ним лиц в случае, если указанные электронные изделия используются ими для выполнения своих обязанностей в порядке, установленном нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба».

24 июля Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтении резонансный закон, который позволял командирам воинских частей, начальникам органов военной полиции или начальникам гарнизонов без суда отправлять солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов под дисциплинарный арест сроком до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок.

В законе указывалось, что грубым дисциплинарным проступком будет считаться нарушение запрета носить на военной службе гаджеты, позволяющие передавать онлайн данные геолокации, аудио-, фото-, видеоматериалы.

В качестве аргумента глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил:

«Все приборы, будь то телефоны, планшеты, которые применяются в интересах выполнения боевых задач и обеспечивают боевую работу, как работали, так и будут работать, потому что их применение определяется порядком, который установил командир. Нет никаких проблем с использованием гаджетов, они как использовались, так и используются, и будут использоваться еще больше ради выполнения боевой задачи и той самой победы».

Он подчеркивал, что «закон ничего не запрещает, законопроект регулирует порядок применения, и касается он тех электронных приборов, которые используются военнослужащим в личных целях и разглашают сведения, содержащие государственную тайну».

Госдума вернула уже принятый закон во второе чтение, приняла поправку и проголосовала за законопроект во втором и в третьем чтении. «Норма конкретизируется и корректируется», — констатировал в ходе обсуждения Картаполов.

По итогам голосования лидер СРЗП Сергей Миронов заявил журналистам, что только его фракция проголосовала тогда против законопроекта.

«Сегодня, когда, скажем прямо, Минобороны не может обеспечить всеми должными средствами связи, личные гаджеты на фронте — это тоже оружие наших воинов. И лишать их этого, наказывать — это безумие», — сказал Миронов журналистам.