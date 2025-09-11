В Турции идут поиски говорящего по-русски попугая, пропавшего в городе Сивас на востоке страны. Пропажа птицы стала одной из наиболее обсуждаемых тем для местных жителей.

Жители Сиваса уже несколько дней ищут яркого, бирюзово- желтого попугая, говорящего по-русски. Птица исчезла, когда ее хозяин, турист из России, остановился на автозаправке.

После сообщения о пропаже попугая его обнаружил работник местного ресторана Мерт Халат. Он увидел птицу, сидящую высоко на дереве и позвонил в пожарную службу, однако там ему ответили, что помочь ничем не смогут.

«Тогда мы перепробовали все способы, даже включили голосовое сообщение с русской речью владельца” — рассказал местным журналистам очевидец.

Но, по его словам, это ни к чему не привело: попугай продолжал сидеть на дереве. Работник ресторана отметил, что посетители заведения были так заинтригованы происходящим, “что перестали есть”.

По его словам птица понимала русский и грузинский языки, однако все попытки поговорить с ней на турецком оказались провальными. Очевидец отметил, что спустя несколько минут после обнаружения попугай улетел и после этого его уже никто не видел.

Кристина Гусева