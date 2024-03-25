МИД Киргизии призвал граждан республики временно воздержаться от поездок в Россию после теракта в «Крокус Сити Холле». Соответствующее обращение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломаты рекомендовали гражданам отложить поездку в Россию на время усиления мер безопасности и повышенного контроля.

«Гражданам не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу», — говорится в заявлении МИД Киргизии.

Также в ведомстве обратили отдельное внимание на граждан Киргизии, которые неоднократно привлекались к административной ответственности на территории России. Им также рекомендовали воздержаться в ближайшее время от поездки «во избежание не пропуска через государственную границу и последствий, связанных с данной процедурой».

Гражданам республики, находящимся сейчас в России, в министерстве посоветовали избегать массовых скоплений, а также всегда носить с собой паспорт и документы, позволяющие находиться в стране. Всех граждан Киргизии также призвали ознакомиться с новыми ограничениями на сайте МВД России.

Кроме того, как пишет телеграм-канал Baza, главы таджикских диаспор в России рекомендовали соотечественникам воздержаться от массовых мероприятий и не выходить из дома по вечерам.

В субботу, 23 марта, Госдепартамент США призвал своих граждан, находящихся в России, «немедленно» покинуть страну на фоне теракта в Красногорске, сообщал ТАСС. В ведомстве отметили, что сейчас американцам не стоит ехать в Россию.

Это уже второе предупреждение со стороны США за март 2024 года. 7 марта американское посольство в Москве публиковало обращение, в котором просило своих граждан избегать массовых мероприятий в ближайшее время. После этого подобную рекомендацию выпустило и посольство Великобритании.

Вооруженное нападение в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошло вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». В результате теракта погибли 137 человек, сообщал Следственный комитет. По данным телеграм-канала Baza, число погибших уже возросло до 144 человек.

Согласно последним данным на сайте Минздрава Московской области, при теракте пострадали 182 человека.

Вечером 24 марта Басманный суд Москвы на два месяца арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Все они являются гражданами Таджикистана. Мужчинам предъявлено обвинения в терроризме (ст. 205 УК РФ), им грозит пожизненное лишение свободы — максимальное наказание по этой статье.