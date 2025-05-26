Мещанский районный суд Москвы отклонил иск художницы Франчески Ярбусовой к Центробанку о нарушении авторских прав на изображение персонажа «Ежика в тумане», сообщает ТАСС. Режиссер мультфильма Юрий Норштейн, комментируя решение суда, заявил RTVI, что в этом разбирательстве есть «противостояние любой личности».

По его словам, судья «просто объявила» решение, не уточнив, на каком основании оно было принято.

«На основании чего — это еще судья должна написать. Мне лично несложно понять — на основании того, что есть [глава Сбербанка Герман] Греф с вагонами денег, есть у него наглая представительница в мультипликации [глава «Союзмультфильма» Юлиана] Слащева. Все очень просто. Хотя это не относится к области юриспруденции, но я думаю, что в этом есть свое, так сказать, противостояние любой личности», — сказал Норштейн.

В 2020 году Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ООО «Союзмультфильм». Банк получил в нем 80%. После того, как Сбербанк попал под санкции, кредитная организация летом 2022 года вышла из совместного предприятия с киностудией. Слащева тогда заявила РБК, что «Союзмультфильм» не успел провести сделку по отчуждению «Сберу» в связи со «сложившейся ситуацией». В конце 2024 года в интервью с изданием она назвала «Сбер» одним из ключевых инвесторов киностудии наряду с онлайн-кинотеатром Okko.

Художник-постановщик «Ежика в тумане» и жена Норштейна Франческа Ярбусова подала иск к ЦБ в январе. В нем утверждалось, что в 2024 году регулятор выпустил в обращение три вида монет «Ежик в тумане» без разрешения и указания ее авторства.

Ярбусова требовала изъять из обращения монеты с образом созданного ею персонажа, выплатить различные компенсации, в том числе 50 млн рублей за нарушение авторских прав, а также возместить моральный ущерб. «Союзмультфильм» был привлечен к участию в деле в качестве третьего лица.

Речь идет о памятных монетах номиналом 3 рубля и 25 рублей с изображением главного героя мультфильма — Ежика, который держит котомку. ЦБ выпустил их осенью 2024 года. Монеты вошли в серию «Российская (советская) мультипликация».

26 мая Мещанский суд Москвы отказал Ярбусовой в исковых требованиях.

«В исковых требованиях Ф. Ярбусовой к Центральному банку России о нарушении авторских прав на изображение персонажа мультфильма «Ежик в тумане» отказать», — огласила судья свое решение (цитата по ТАСС).

Сторона истца заявила, что намерена обжаловать решение в суде апелляционной инстанции.

В сентябре 2024 года Норштейн обвинил Центробанк в «воровстве» из-за выпуска памятных монет с главным персонажем «Ежика в тумане». Он заявил, что глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева якобы «организовала из киностудии ООО и забрала права на все персонажи от всех художников, которые имели значительное влияние на отечественную мультипликацию», а ЦБ этим воспользовался.

В ответ на обвинения Норштейна в Центробанке сообщили, что монета «Ежик в тумане» была выпущена по договору с «Союзмультфильмом», в соответствии с которым регулятору были переданы права на использование персонажей мультфильма. В пресс-службе «Союзмультфильма» заявили, что студия обладает исключительной лицензией на мультфильм и может использовать его персонажей без ограничений с правом сублицензирования — передачи прав третьим лицам.