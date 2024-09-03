Пропавший с радаров на границе Иркутской области с Бурятией вертолет Ми-8 найден. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, передает ТАСС

«Вертолет найден. По моей информации, все живы», — сказал глава региона. Позже глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил, что все находившиеся на борту вертолета авиакомпании «Баргузин» живы, два человека получили травмы. «Вертолет, совершавший санитарный рейс нашей авиакомпании “Баргузин”, совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска. На борту медики и экипаж, экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали», — сказано в его сообщении в телеграм-канале.

Ранее Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России сообщило о потере связи с вертолетом Ми-8, следовавшим по маршруту Иркутск — Орлик. По этому факту проводится проверка по признакам преступления статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Представитель центра поиска и спасения МЧС России сообщил ТАСС, что на борту вертолета находились шесть человек. По предварительным данным, судно потерпело крушение, пострадали два человека.

Утром 31 августа на Камчатке пропал вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» с 22 людьми на борту, он летел из района вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово. На борту находились финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с супругой Полиной. 1 сентября МЧС сообщило об обнаружении обломков пропавшего судна на высоте 900 метров неподалеку от места, откуда борт последний раз выходил на связь. На его борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров, все они погибли.