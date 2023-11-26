Радикальное палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту еще 17 заложников — 14 израильтян и трех граждан других стран, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Освобожден в том числе один гражданин России, что в самом движении ХАМАС связали с «усилиями» российского руководства.

«14 израильских и трое иностранных заложников были переданы Красному Кресту», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В самом ХАМАСе сообщили, что передали Красному Кресту группу из 13 израильтян, трех тайцев и одного россиянина.

Ранее в радикальном движении сообщили, что освободили заложника, имевшего российское гражданство, «в знак признания российской позиции по поддержке палестинского дела».

«ХАМАС освободило заложника, имевшего российское гражданство, в ответ на усилия президента России Владимира Путина», — заявил агентству ТАСС Тахер ан-Нуну, пресс-секретарь главы политбюро группировки Исмаила Хании.

Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию об освобождении россиянина.

«Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобожден и передан Красному кресту обладатель российского паспорта. <…> Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, освобожденного россиянина зовут Рон Олегович Кривой.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в начале ноября говорил, что ХАМАС удерживает в заложниках в секторе Газа пять-шесть россиян.

В США ранее выразили надежду, что ХАМАС в течение дня освободит также как минимум одного американца из числа заложников.

«Первоначальная сделка по заложникам предполагает освобождение женщин и детей, и в этой категории трое американцев: две женщины и один маленький ребенок. И у нас есть основания полагать, что один из этих американцев будет освобожден сегодня», — сказал в эфире телеканала NBC News помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В ночь на 26 ноября стало известно, что палестинская радикальная группировка ХАМАС освободила вторую группу заложников — 13 израильтян и четверых граждан Таиланда. По данным The Times of Israel (TOI), среди освобожденных заложников — восемь детей и пять женщин.

Изначально ХАМАС отложил передачу второй группы заложников до тех пор, пока Израиль «не выполнит условия соглашения, касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа». Кроме того, радикальное движение обвинило Израиль в несоблюдении договоренностей об освобождении палестинских заключенных.

Израиль после этого пригрозил возобновить бои в секторе Газа, если заложников не отпустят в срок. По данным TOI, президент США Джо Байден позвонил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани и призвал его принять необходимые меры для освобождения заложников. В итоге передача заложников состоялась.