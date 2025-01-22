Курские чиновники будут обязаны заранее уведомлять руководство о своих выездах за рубеж, заявил врио главы региона Александр Хинштейн. Соответствующие изменения будут внесены в областные нормативные акты.

Такое решение было принято на основе опроса, который губернатор провел в своих соцсетях. В частности, в телеграм-канале Хинштейна на вопрос «Обязаны ли курские чиновники уведомлять о своем выезде за рубеж?» на момент написания новости ответили более 74 тысяч человек, из них 81% респондентов поддержал инициативу. Во «ВКонтакте» в голосовании приняли участие более 7,7 тыс. человек, из которых почти 87% ответили положительно.

Хинштейн уточнил, что проекты соответствующих документов уже находятся в работе.

«Историй, подобных отпуску врио министра по охране объектов культнаследия, о чьем заграничном вояже я узнал только постфактум, уже не возникнет», — заверил он.

Вопрос о том, должны ли чиновники уведомлять о выездах за рубеж, поднялся после того, как стало известно об отпуске врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял, который она провела в Индии. Хинштейн публично возмутился ее выбором места для отдыха на заседании регионального правительства 20 января.

Врио губернатора объяснил, что формально Мусьял не является «секретоносителем» и не обязана согласовывать выезды за рубеж, но «в сегодняшних реалиях <…> чиновники не могут бесконтрольно уезжать из страны, в том числе из соображений безопасности и моральной стороны вопроса, когда тысячи жителей лишились своего жилья».

После этого Хинштейн поручил разработать порядок уведомления чиновников об отпусках, а на Мусьял обрушилась критика в соцсетях. Комментаторы под ее постами во «ВКонтакте» задались вопросом, как она может выезжать за границу в период военной операции на Украине.

«То есть судьям, полицейским, прокурорским нельзя, а министру можно? Он гостайнами не владеет и вербовке не поддается?» — цитируют одного из комментаторов «Аргументы и Факты».

Позднее Мусьял закрыла комментарии во «ВКонтакте», на момент написания материала увидеть их на странице чиновницы невозможно.

Отпуск был согласован

В разговоре с RTVI Мусьял заявляла, что она уведомила врио руководителя администрации Курской области о выезде за пределы России, «в дружественную нашей стране Индию, богатую своим культурным наследием».

Она уточнила, что ее отпуск с 9 по 24 января 2025 года был согласован, при этом 20 января она уже находилась на территории России. Вместе с тем чиновница подчеркнула, что «в соответствии с действующим законодательством» она не должна согласовывать выезды за пределы России», поскольку она не является носителем сведений, составляющих государственную тайну.

Мусьял добавила, что с момента начала военной операции на Украине она вместе со своими родственниками, близкими и подчиненными занимается волонтерством и помогает российским военным. Кроме того, чиновница заверила, что оказывает помощь жителям курского приграничья, вынуждено покинувшим свои дома.

В своем телеграм-канале Хинштейн написал, что узнал о «заграничном вояже» Мусьял постфактум. Он прикрепил скан заявления чиновницы, в котором она просит предоставить ей 16-дневный отпуск с 9 января 2025 года. Куда она планирует направиться, в документе не уточняется.

В беседе с Daily Storm врио губернатора подчеркнул, что узнал о выезде Мусьял за границу на заседании правительства. При этом он отметил, что сам факт отдыха чиновницы в Индии не вызывал у него вопросов, поскольку это «дружественная России страна».