Заместитель командира 155-й отдельной гвардейской Курской бригады морской пехоты Леонид Башкардин погиб во время выполнения боевой задачи. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн.

Врио губернатора уточнил, что «с первого дня» боевых действий на Украине Башкардин проходил службу под командованием генерал-майора Михаила Гудкова. Военнослужащие погибли «бок о бок» во время выполнения боевой задачи 2 июля.

По словам Хинштейна, Башкардин «никогда не оставался в стороне» и самостоятельно участвовал в боевых действиях, в том числе руководил штурмовыми подразделениями. «На его счету десятки успешных операций», — рассказал врио главы Курской области.

Одна из них, как отмечает Хинштейн, была проведена 10 сентября 2024 года. Тогда штурмовики под руководством Башкардина «прорвали оборону противника, перерезали пути снабжения вражеских подразделений». Замкомандира руководил операцией «в решающих боях за хутор Никольский, который стал стратегическим направлением на пути к Судже», добавил врио губернатора.

Вторая операция, про которую рассказал Хинштейн, состоялась 2 марта 2025 года. Тогда Башкардин спланировал отвлекающий маневр, с помощью которого российские войска «полностью зачистили лесополосы к югу от Малой Локни, открыв путь для прорыва к Судже».

У Леонида Башкардина остались родители, жена и трое детей. За время службы он был награжден орденом Александра Невского, дважды орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами I и II степеней, именным огнестрельным оружием, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» с мечами IV степени и нагрудным знаком «За верность долгу и мужество».

Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Михаил Гудков погиб при украинском ударе по передовому командному пункту в Курской области вместе с группой старших офицеров. Минобороны сообщало, что это произошло «во время боевой работы в одном из приграничных районов», а губернатор Приморского края Олег Кожемяко написал, что генерал «выполнял долг офицера вместе со своими однополчанами».

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота было присвоено имя заместителя главнокомандующего ВМФ.

Вместе с Гудковым и Башкардиным погиб командир бригады морпехов Сергей Ильин. Его похоронили на родине — в чувашском селе Мусирмы.