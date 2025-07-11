Командир 155-й отдельной гвардейской Курской бригады морской пехоты Сергей Ильин погиб в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО), сообщила в своем телеграм-канале администрация Урмарского округа Чувашии, в котором он родился.

В сообщении, опубликованном 10 июля, говорится, что в этот день 40-летнего Ильина «проводили в последний путь». В администрации напомнили, что он родился в чувашском селе Мусирмы и там же был похоронен. Военный волонтер Алексей Живов написал, что кавалера двух орденов Мужества предали земле со всеми воинскими почестями.

«Сергей Юрьевич с честью и отвагой выполнял боевые задачи, проявляя исключительное мужество и героизм. Он совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за нашу Родину. Отдать жизнь за свою страну — это высший патриотический поступок, который навсегда останется в памяти людей. Его храбрость и самоотверженность служат примером для будущих поколений», — говорится в сообщении на официальном сайте окружной администрации.

Полковник Ильин стал жертвой удара, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 2 июля по полевому пункту управления 155-й бригады морской пехоты, пишет военкор Юрий Котенок. Там же, как сообщалось ранее, погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Михаил Гудков.

Напомним, Гудков погиб при украинском ударе по передовому командному пункту в Курской области вместе с группой старших офицеров. В Минобороны сообщали, что это произошло «во время боевой работы в одном из приграничных районов», а губернатор Приморского края Олег Кожемяко написал, что генерал «выполнял долг офицера вместе со своими однополчанами».

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что это звание сделало погибшего офицера первым дважды Героем России в современной истории страны.

Также глава государства подписал указ о присвоении 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетного «имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова».