Продолжительность жизни в Москве приблизилась к 80 годам, достигнув «хорошего европейского результата». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 5 мая.

«Мы приблизились по ожидаемой продолжительности жизни к 80 годам в прошлом году — 79,5. <…> Это результат 2024 года — уже где-то на грани 80 лет, такой хороший европейский результат, мировой результат в целом, с учетом того, что у нас в любом случае климат другой совсем», — сказал столичный мэр.

По словам Собянина, в 2025 году планируется завершить программу реконструкции городских поликлиник. В ветхом состоянии находилось 350 из них, сейчас таких «осталось совсем немного», отметил мэр. Он добавил, что в течение трех-четырех лет также планируется закончить программу реконструкции стационаров.

«Конечно, там ситуация сложнее: нам предстоит около 1 млн кв. м новых стационаров построить и примерно столько же реконструировать», — уточнил Собянин.

Мэр отметил, что столичная экономика приросла на 5,5% за 2024 год, а с 2019 года, «во время пандемии и санкций», — на 25%. По словам Собянина, Москва заняла второе место среди крупнейших городских экономик по паритету покупательной способности, уступив только Нью-Йорку.

«Были на пятом месте в 2020 году и в 2023 году вышли на второе место в мире. Причем рядом города очень серьезные. Конечно, я думаю, что сложно будет удерживать это место с учетом того, что Китай развивается», — уточнил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что первый скачок роста столичной экономики произошел в период пандемии COVID-19 благодаря IT-сектору, так как в то время «информационные системы были активно востребованы». Сейчас, по словам Собянина, рост «еще сильнее» и продолжается. Последний год он назвал «взрывным» для столицы, объяснив это накопленным эффектом от инвестиций и введением высокотехнологических производств, которые «начали замещать импортные поставки оборудования».

В марте исследовательский проект «Если быть точным» назвал Москву и Петербург лучшими городами для жизни после 55 лет. Самое низкое качество жизни, по оценке авторов исследования, наблюдается в Ингушетии, Чечне и Забайкальском крае. Заммэра Москвы Анастасия Ракова, комментируя данные исследования, отметила, что свыше тысячи москвичей уже отметили столетний юбилей.

В феврале 2024 года президент России, обращаясь к Федеральному собранию, заявил о необходимости к 2030 году увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет, а впоследствии «выйти на уровень 80+».

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в конце 2024 года предположила, что на фоне роста продолжительности жизни возраст молодости может приблизиться к 60 годам. Сейчас Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает молодыми людей до 44 лет.