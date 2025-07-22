В Москве на 72-м году жизни после продолжительной болезни умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова. Она возглавляла инстанцию с весны 2024 года, заняв должность после смерти Вячеслава Лебедева. Подносова училась на одном курсе с президентом Владимиром Путиным, много лет работала в Лужском городском суде. Что известно о смерти главы Верховного суда России — в материале RTVI.

Что случилось

Ирина Подносова стала первой в истории страны женщиной, возглавившей Верховный суд. О ее смерти во вторник сообщили в пресс-службе инстанции.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного Суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова <…> Коллектив Верховного Суда Российской Федерации выражает искренние соболезнования родным и близким Ирины Леонидовны Подносовой», — отметили там.

По информации ТАСС, она умерла после тяжелой болезни. Источники «Коммерсанта» уточнили, что Подносова долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Как сообщили источники Msk1, в апреле этого года Подносова «хотела написать заявление об уходе по состоянию здоровья». Издание отметило, что председатель Верховного суда могла либо перенести инсульт, либо бороться с онкологическим заболеванием.

«Ключевая фигура в судебной системе России», — написал в телеграм-канале политолог Марат Баширов.

Биография

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1970-м поступила на юридический факультет Ленинградского государственного университета, училась на одном курсе с будущим президентом России Владимиром Путиным.

После окончания вуза в 1975 году Подносова поступила на работу консультантом отдела юстиции Леноблисполкома, а в 1978-1979 годах работала юристом на Вольском заводе строительных изделий (Саратовская область). Позже занимала ряд должностей в Вольском городском торге.

В 1990 году Ирина Подносова стала судьей Лужского городского суда, а в 2003-м возглавила его. С 2022 по 2012 годы она состояла в Совете судей Ленинградской области, возглавляла его в 2006-2008 и 2010-2012 годах.

«Она более 35 лет проработала судьей и имела высший квалификационный класс судьи <…> В 2017 году Подносову назначили на пост председателя Ленинградского областного суда, а в 2018-м она стала председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции. В 2020 году назначена заместителем председателя Верховного Суда России», — рассказали в пресс-службе инстанции.

В феврале 2024 года умер бывший председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. После его смерти объявили конкурс на занятие должности, его участником стала Ирина Подносова. В середине апреля Совет Федерации назначил ее председателем Верховного суда.

Оценки

После назначения в прошлом году Ирина Подносова встретилась в Кремле с президентом Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что она «всю жизнь практически» работает в судебной системе, поэтому у нее есть все для того, «чтобы надежно осуществлять эту функцию, достойно, на хорошем профессиональном уровне».

«Я хочу пожелать вам успехов», — отметил президент.

Депутат и полномочный представитель Госдумы в Верховном суде Даниил Бессарабов назвал Подносову «яркой, жизнерадостной женщиной, государственником и высоким профессионалом своего дела». По его словам, она придавала большое значение отношениям инстанции с парламентом еще во время работы заместителем суда.

«После того как она возглавила судебную систему, эти отношения еще больше укрепились. Мы виделись и коротко пообщались в конце мая, когда она провела пленум Верховного суда, но я и представить не мог, что это последняя встреча», — рассказал парламентарий РБК.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал Ирину Подносову блестящим юристом, грамотным и принципиальным специалистом судебной системы.

«Ирина Леонидовна всегда ставила интересы государства и общества на первое место. Упорный труд на благо страны, преданность делу, мастерство и высокие моральные качества помогали ей достигать высоких результатов, служить закону и справедливости», — подчеркнул глава ведомства.

Он выразил соболезнования родным и близким Ирины Подносовой. Ее смерть Бастрыкин назвал невосполнимой утратой для юридического сообщества.

Еще до назначения Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда, депутат Госдумы Артем Кирьянов в интервью РАПСИ отмечал ее серьезный опыт.

«Она, безусловно, даст новый импульс развития судебной системы. Верю, что она продолжит выбранный президентом вектор на декриминализацию экономических составов и продолжение сглаживания сегодняшних реалий с законом и правоприменительной практикой», — отмечал парламентарий.

Кирьянов напомнил, что Подносова инициировала ряд законопроектов, ведущих к декриминализации экономических преступлений.

По мнению юриста Ивана Брикульского, Ирина Подносова запомнится «в истории российского конституционализма». Он объяснил, что она была «самым последовательным конституционалистом». Хотя срок ее полномочий был достаточно коротким, «этого хватило, чтобы отстаивать право там, где надежда казалась угасшей», подчеркнул Брикульский.