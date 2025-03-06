Актер Глеб Калюжный, в отношении которого было возбуждено дело об уклонении от армии, самостоятельно явился к следователю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Калюжный сейчас находится с адвокатом у следователя. Решается, идет ли он служить в армию или понесет уголовную ответственность», — рассказал собеседник агентства.

Ранее РИА Новости писало, что 26-летний актер был уведомлен о необходимости явиться в военкомат в октябре 2024 года, однако не исполнил этого требования, несмотря на отсутствие оснований для отсрочки или освобождения от службы.

О том, что в отношении Калюжного было возбуждено уголовное дело сообщил 5 марта источник в правоохранительных органах. По его словам, дело было решено завести в связи с «продолжительным уклонением» от прохождения срочной службы. В случае признания вины, актеру может грозить до двух лет лишения свободы.

Адвокат Алексей Скляренко убежден, что Калюжному не удастся «замять» дело об уклонении от армии, поскольку актер является медийной персоной.

«Поэтому за развитием событий будут следить, на него уже обращено общественное внимание, замять дело не выйдет. Тем более здесь речь идет уже о такой скандальной теме, как уклонение от службы в армии», — сказал юрист в беседе с «Лентой.ру».

По данным издания «СтарХит», на момент возбуждения дела Калюжный был «сконцентрирован на карьере». В частности, упоминалось, что он сыграл главную роль в сериале «Челюскин. Первые» вместе с актрисой Стасей Милославской, а также появился в ретродетективном боевике «Красный шелк» российско-китайского производства.

Ранее Калюжный принимал участие в съемках сериалов «Улица», «Трудные подростки», «Территория», «Вампиры средней полосы» и «Черная весна», а также записал несколько музыкальных альбомов.

В феврале депутаты внесли на рассмотрение Госдумы инициативу об увеличении срока призыва на год в случае его неисполнения. Соответствующие поправки предполагается внести в ст. 28 и 29 закона «О воинской обязанности и военной службе».

Инициатор законопроекта, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии для RTVI пояснил, что предлагаемые изменения будут распространяться на тех, кто «по каким-то причинам не успел попасть в армию». Он уточнил, что законопроект планируется рассмотреть до начала весенней призывной кампании 2025 года.