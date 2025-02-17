Подозреваемому в превышении должностных полномочий заместителю губернатора Ростовской области Константину Рачаловскому принадлежало более 70 соток недвижимости, но значительная часть имущества была записана на его жену, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на декларации о доходах чиновника в 2019-2021 годах.

Из них следует, что в 2021 году Рачаловский получил доход в размере около 3,4 млн рублей, в 2020 году — 2,86 млн рублей, а в 2019 году — 2,5 млн рублей. Его супруга в 2021 году заработала всего 125 тысяч рублей, но годом ранее задекларировала доход почти на 3,6 млн рублей.

В декларации Рачаловского за 2021 год указана собственность в виде недвижимости площадью 7250 кв. метров — два участка земли (984 и 1697 кв. м) и два жилых дома (78,4 и 205,4 кв. м). Эти же объекты были зарегистрированы на жену чиновника. Кроме того, она владела жилым домом площадью 38 кв. м, долей в жилом доме на 147 кв. метров, квартирой площадью 122,4 кв. метра и участком земли в 1 тыс. кв. метров.

Также супруги Рачаловские в 2021 году имели в собственности по 1/162 доли в нежилом помещении площадью 5662 кв. метров. Весь семейный автопарк — BMW X6, Opel Astra и два грузовика, включая крупнотоннажный советский МАЗ-555, — был зарегистрирован на жену замгубернатора.

О задержании Рачаловского стало известно 17 февраля, его подозревают в превышении должностных полномочий. В региональном УФСБ сообщили, что занимающий пост министра сельского хозяйства и продовольствия чиновник допустил нарушения в рамках госпрограммы. По данным Don Mash, в правительстве Ростовской области по делу Рачаловского проводятся обыски.

По версии следствия, Рачаловский незаконно выделил более 155 млн рублей из бюджета в качестве субсидий для аграрных предприятий, оказавшихся в тяжелом материальном положении, а потом эти фирмы обанкротились, а деньги пропали.

Также 17 февраля появилось сообщение о задержании коллеги Рачаловского — заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, которого тоже подозревают в превышении полномочий.

Кроме того, в начале февраля задержали заместительницу губернатора Ростовской области Лилию Федотову. Следствие считает, что в 2020 году она, несмотря на имевшиеся в бюджете ресурсы, взяла на нужды региона кредиты на 12 млрд рублей по ставке более 6% годовых. Ей вменили превышение должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики.