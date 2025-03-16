Киев смирился с тем, что нынешняя линия соприкосновения заморожена, а часть территорий находится под контролем России, пишет The Independent со ссылкой на украинских чиновников.

Вместе с тем собеседники издания подчеркнули, что уступки любой дополнительной территории стали бы для Украины «красной линией».

«Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы — для нас это звучит как полная чушь», — объясняют собеседники Independent.

По их словам, судьба территорий, которые находятся под контролем России, по-прежнему не решена. «Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их дипломатическим путем», — добавили украинские чиновники.

Independent утверждает, что в переговорах о прекращении огня в список «красных линий» Киев также включил:

возвращение «тысячи украинских детей», вывезенных в Россию,

возвращение «незаконно удерживаемых» гражданских лиц, которые не являются военнопленными, в связи с чем не будут включены в соответствующую программу обмена,

международные гарантии безопасности.

Украинские официальные лица обеспокоены тем, что затягивание Россией процесса является «игрой с их стороны».

«Мы действительно хотим заключить мир, но нам нужен длительный мир, а не кратковременное прекращение огня. Мы не хотим, чтобы наши дети участвовали в этой битве», — сказал высокопоставленный украинский источник.

Другие собеседники издания подчеркнули, что «мало кто верит в то, что Россия согласится на разумную сделку».

Президент России Владимир Путин заявил 13 марта, что Москва поддерживает идею 30-дневного прекращения огня на Украине и расценивает ее как «правильную», но добавил, что «есть нюансы». По словам главы государства, прекращения огня «должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса». Российский лидер добавил, что хочет гарантий того, что во время перемирия Киев не будет проводить мобилизацию, готовить солдат и получать оружие.

Американский глава Дональд Трамп оценил заявления Путина о перемирии как «многообещающие, но неполные». Позже он заявил, что у Вашингтона и Москвы «были очень хорошие разговоры по этому поводу». По словам Трампа, обсуждения по вопросу 30-дневного перемирия идут «тяжело». Новые подробности о возможном прекращении огня на Украине могут появиться в понедельник, 17 марта, сообщил американский лидер.