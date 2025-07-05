Информация украинских СМИ о гибели исполняющего обязанности командующего 8-й гвардейской общевойсковой армии России полковника Руслана Горячкина не соответствует действительности. Об этом пишет телеграм-канал «Война с фейками».

«Горячкин жив и продолжает выполнять поставленные задачи», — говорится в публикации.

Сообщения украинских СМИ о гибели полковника в посте названы попыткой «дестабилизировать ситуацию» внутри России.

О том, что Горячкина жив, также пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Мы связались с офицерами 8 армии. На самом деле полковник жив и выполняет задачи на своем месте. Информация 100%», — говорится в посте.

В публикациях украинских СМИ, распространившихся в начале июля, утверждалось, что Горячкин якобы был убит в результате удара ВСУ по командному пункту в Донецке. В материалах также говорилось о якобы погибших, раненых и пропавших без вести при атаке.

2 июля в результате ракетного удара в Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков. В Минобороны заявили, что генерал погиб «во время боевой работы в одном из приграничных районов» региона. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что гибели Гудкова предшествовал удар по передовому командному пункту.