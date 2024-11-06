Президент России Владимир Путин внес изменения в состав наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отечества», исключив из него бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

«Исключить Иванова Т.В.», — говорится в документе.

Помимо Иванова Путин исключил из состава набсовета фонда бывшего министра спорта и действующего депутата Госдумы Олега Матыцина, епископа Пантелеимона (в миру Аркадий Шатов), а также бывшего секретаря генсовета «Единой России», главу Алтая Андрея Турчака.

Вместе с тем, согласно указу президента, наблюдательный совет «Защитников Отечества» пополнят министр спорта Михаил Дегтярев, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Леонид Покровский) и первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

Арест Тимура Иванова

Тимура Иванова арестовали в апреле по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) путем получения «услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Фигурантами дела также стали директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин и учредитель фирмы «Олимпситистрой» Александр Фомин.

В сентябре ТАСС сообщил, что уголовное дело в отношении Иванова связано со строительством трех кадетских корпусов «Олимпситистроем». При проверке строительства были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млн рублей. По версии следствия, Иванов получил от Фомина взятку за преференции «Олимпситистрою».

В начале октября Иванову предъявили новое обвинение в крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) по двум эпизодам. Первый связан с растратой более 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц» путем перечисления на счета иностранных компаний под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты. Во втором эпизоде речь идет о растрате 200 млн рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы, которые были оплачены через дочернюю структуру Минобороны «Туринвест сервисиз лимитед».

Иванов вину не признает.