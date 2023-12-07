Карабинеры Милана обнародовали видеозапись, как утверждается, побега сына экс-губернатора Красноярского края, бизнесмена Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии, где он ожидал экстрадицию в США. Ролик итальянских правоохранителей распространили телеканал Sky.Tg24 и газета La Sampa.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина с сумкой в руке заходит в подъезд дома, а через некоторое время покидает здание уже не один — вместе с ним выходит молодой человек, одетый в черную толстовку с капюшоном, который прикрывает его лицо, в руках он держит рюкзак. СМИ утверждают, что на видео Усс-младший.

Также на видео попал момент того, как предприниматель в сопровождении одного из возможных организаторов побега следует до автомобиля и уезжает. Среди прочего, камеры зафиксировали четыре машины, которые сопровождали Усса.

По словам главного прокурора Милана Марчелло Виола, эти кадры, полученные с камер видеонаблюдения, помогли следствию понять, что побег Усса был заранее спланирован, поскольку его организаторы некоторое время изучали район проживания бизнесмена и передвигались на разных автомобилях. Вместе с тем, Виола заявил, что у следствия нет подтверждения причастности российских спецслужб к побегу сына экс-главы Красноярского края.

Арест и побег Усса

Артема Усса задержали в Милане 17 октября 2022 года по запросу Минюста США. Американские власти обвиняют его в контрабанде нефти, экспорте через подставные компании военных технологий и отмывании денег.

В декабре Усса-младшего перевели под домашний арест в пригороде Милана, в марте 2023 года итальянский суд постановил экстрадировать его в США, но вскоре после этого стало известно, что бизнесмен сбежал из-под домашнего ареста в Италии и вернулся в Россию.

В России Усс в октябре 2022 года также был объявлен в федеральный розыск по делу об отмывании денег. В апреле Усс добровольно явился в следственный департамент МВД, меру пресечения ему сменили с заочного ареста на подписку о невыезде.

В начале декабря итальянские власти арестовали двух предполагаемых организаторов побега Артема Усса — отца и сына боснийского происхождения Владимира и Бориса Йованчичей.

По данным следствия, один из них под видом доставщика зашел в квартиру Усса, а после сопроводил российского бизнесмена до машины, которая была приготовлена для побега. Также Йованчич помог Уссу избавиться от электронного браслета: он дал российскому бизнесмену кусачки, с помощью которых тот снял устройство с лодыжки и выкинул его в окно.

Следствие отмечает, что на Йованчича-младшего оформлена машина Volvo V60, которая была среди автомобилей, на которых сын экс-губернатора выезжал из Италии. Марчелло Виола уточнил, что у арестованных Йованчичей уже есть судимости, но пока прокурор не может сказать, состоят ли мужчины «в преступной организации». Специалисты продолжают искать сообщников Усса, добавил Виола.

The Washington Post (WP) писал, что побег Усса могла организовать «сербская преступная группировка». Fatto Quotidiano указывало, что, помимо Йованчичей, в список предполагаемых подозреваемых Усса входят Срджан Лолич и Небойса Ильич (граждане Сербии), а также Матее Янезиче (гражданин Словении). При этом какую именно роль они сыграли в побеге российского бизнесмена, издание не уточнило. WP утверждает, что за организацию своего побега Усс заплатил €50 тыс.

Вознаграждение за данные об Уссе

Госдепартамент США объявил о вознаграждении за данные о местонахождении Усса в размере $7 млн, а также призвал направлять всю информацию о предпринимателе в ФБР. Сам российский бизнесмен в разговоре с РБК заявил, что эти деньги никто получить не сможет, потому что «не существует в природе фактов», которые доказывают его виновность.

Усс объяснил, что он находится в России с апреля 2023 года, но за это время США не запрашивали у него никаких пояснений, в том числе не направили запросы «в рамках двусторонних российско-американских соглашений о правовой помощи». Кроме того, бизнесмен утверждает, что в пресс-релизах американских ведомств, связанных с его делом, фигурирует информация о конфликте на Украине, которая не имеет отношения к предоставленным ему обвинениям. «Упоминание данных обстоятельств в пресс-релизе не имеет отношения к правосудию и честному и справедливому суду, а является исключительно политическим давлением», — подчеркнул он.