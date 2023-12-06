Итальянские власти совместно с агентством ЕС Евроюстом и американскими правоохранительными органами проводят операцию по задержанию предполагаемых организаторов побега сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса Артема. Двое из пяти подозреваемых уже задержаны, личности еще троих возможных участников побега, сообщает издание Fatto Quotidiano.

Операция по задержанию предполагаемых организаторов побега проходит в окрестностях итальянских городов Брешия и Денцано-дель-Гарда, а также в Хорватии и Словении. По данным издания, в Италии и Хорватии задержали отца и сына боснийского происхождения Владимира и Бориса Йованчичей.

Йованчича-старшего задержали в Хорватии 4 декабря. Его обвинили в препятствовании правосудию и содействии побегу из-под стражи.

The Washington Post (WP) пишет, что побег Усса могла организовать «сербская преступная группировка». По данным следствия, на Йованчича-младшего оформлена машина Volvo V60, которая была среди автомобилей, на которых сын экс-губернатора выезжал из Италии. Fatto Quotidiano пишет, что в число подозреваемых также входят граждане Сербии Срджан Лолич и Небойса Ильич, а также словенец Матее Янезиче. Как именно они могли помочь Уссу при побеге, не уточняется.

По версии следствия, сначала Йованчич притворился, что доставляет продукты находившемуся под домашним арестом сыну экс-губернатора, хотя настоящей целью визита была подготовка к его побегу. В день совершения побега Йованчич «сопроводил Усса до машина и дал ему кусачки для болтов, которые российский бизнесмен использовал, чтобы снять свой электронный браслет на лодыжке, который впоследствии он выкинул в окно», пишет WP со ссылкой на письмо прокуроров окружному судье США Рэйчел Ковнер.

Следователи считают, что по пути из Милан в Триест Усс сменил несколько автомобилей. Как утверждается, в Триесте он перешел границу Словении, после чего несколько дней находился в Хорватии и Боснии и Герцеговине, а затем пересек границы Сербии и России. The Washington Post пишет, что всего Усс заплатил Йованчичу за организацию побега €50 тыс.

Ранее Госдеп США объявил награду в $7 млн за данные о местонахождении Усса. Сумму вознаграждения утвердили в рамках программы «по борьбе с транснациональной организованной преступностью» после решения коллегии присяжных по уголовному обвинению в отношении Усса-младшего и еще шестерых обвиняемых. В Госдепе призвали отправлять информацию о предпринимателе в ФБР.

Американские власти обвиняют Усса и еще нескольких россиян в незаконных сделках и отмывании денег. В частности, Вашингтон считает, что бизнесмен и его сообщник, будучи владельцами компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau, осуществляли незаконный экспорт военных технологий на миллионы долларов из США в Россию.